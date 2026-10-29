HZJZ objavio nove rezultate analize vode: U četiri uzorka otkrivena odstupanja, evo što kažu stručnjaci

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je nove rezultate pojačanog monitoringa vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba. Najnovije analize pokazale su da ni u jednom uzorku PFAS spojevi nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja, no u četiri uzorka zabilježena su odstupanja od propisanih fizikalno-kemijskih vrijednosti.

Uzorkovanje vode iz javne vodoopskrbne mreže provedeno je od 12. do 15. listopada, a riječ je o nastavku pojačanih kontrola koje se provode od kolovoza ove godine.

Od 11. kolovoza do danas ukupno je obrađen i objavljen 231 uzorak vode iz javne vodoopskrbne mreže, odnosno vode koja dolazi do slavina u kućanstvima.

Odstupanja u četiri uzorka: HZJZ objasnio mogući uzrok

U najnovijem krugu ispitivanja u četiri uzorka utvrđene su nesukladnosti s propisanim vrijednostima fizikalno-kemijskih parametara.

Iz HZJZ-a navode kako bi odstupanja mogla biti povezana sa zadržavanjem vode u dijelovima internih vodoopskrbnih instalacija koji se ne koriste redovito.

Pritom ističu da rezultate treba promatrati i u kontekstu izrazito nepovoljnih hidroloških prilika koje su obilježile promatrano razdoblje.

Prema navodima HZJZ-a, utvrđena odstupanja nisu povezana s odlagalištem otpada u Gospiću.

Zbog mogućeg zadržavanja vode u instalacijama potrebno je provesti temeljito ispiranje njihovih dijelova koji nisu redovito u upotrebi.

Osim vode iz javne vodoopskrbne mreže, dodatno su analizirana tri uzorka sirove vode uzeta 28. rujna 2026. godine.

Riječ je o uzorcima s izvora Mrđenovac, vodozahvata Hrmotine i izvora Tonković vrilo.

U sva tri uzorka utvrđena je mikrobiološka nesukladnost, što je, prema HZJZ-u, bilo očekivano s obzirom na to da je riječ o sirovoj, odnosno neobrađenoj vodi.

Svi ostali ispitivani parametri bili su u skladu s propisanim vrijednostima, a ni u ovim uzorcima PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

Pojačane kontrole vode se nastavljaju

HZJZ će u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo nastaviti pojačani monitoring vode iz javnih vodoopskrbnih sustava.

Kontrole se provode na temelju odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine, a cilj im je kontinuirano praćenje kvalitete vode i pravodobno utvrđivanje mogućih odstupanja.