HZJZ objavio nove nalaze: Voda na Pagu, Rabu i u Ličko-senjskoj županiji sigurna je za piće

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate novog uzorkovanja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba. Rezultati su pokazali da je voda zdravstveno ispravna i sigurna za piće.

Uzorkovanje vode sa slavina provedeno je od 21. do 24. rujna 2026. godine, u sklopu pojačanog nadzora koji HZJZ, u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo, provodi temeljem odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza.

PFAS spojevi nisu pronađeni iznad granice određivanja

Ukupno je uzeto 29 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama, unutar zona opskrbe GOSPIĆ 1, SENJ, TONKOVIĆA VRILO, MRĐENOVAC, NOVALJA, POVLJANA, PAG SJEVER, PAG JUG i RAB PRIMORJE. Posebno je istaknuto kako PFAS spojevi ni u jednom analiziranom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Do sada je u sklopu nadzora ukupno analizirano 150 uzoraka vode, a rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode koju distribuira javni isporučitelj.

U jednom uzorku vode sa slavine utvrđena je povišena koncentracija željeza, dok je u drugom zabilježena povišena koncentracija aluminija. HZJZ je dodatno analizirao uzorke sirove, neobrađene vode s tri izvorišta – Mrđenovac, Tonkovića vrilo i Hrmotine. Svi kemijski nalazi, uključujući analize metala i PFAS spojeva, bili su uredni. U sirovoj vodi utvrđena su uobičajena mikrobiološka odstupanja, koja su prirodna za vodu koja prethodno nije prošla postupak obrade.

Iz HZJZ-a pritom naglašavaju kako sirova voda nije voda koja se izravno isporučuje građanima. Prije ulaska u javni vodoopskrbni sustav voda se obrađuje i dezinficira, a analize uzoraka uzetih na mjestima potrošnje potvrdile su da je nakon obrade voda mikrobiološki i kemijski ispravna.

Uzorkovanje se nastavlja

Izvanredno uzorkovanje nastavit će se prema dinamici koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo, dok će se rezultati objavljivati jednom tjedno. Detaljni nalazi uzoraka uzetih od 21. do 24. rujna 2026. godine u zonama opskrbe GOSPIĆ 1, SENJ, TONKOVIĆA VRILO, MRĐENOVAC, NOVALJA, POVLJANA, PAG SJEVER i PAG JUG dostupni su na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.