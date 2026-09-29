HŽ upozorava građane: Tri dana tretirat će korov na pruzi od Primorskog Doca do Splita

Od 30. rujna do 2. listopada 2026. HŽ Infrastruktura d.o.o. obavljat će kemijsko tretiranje korova u kolodvorima Primorski Dolac, Labin Dalmatinski, Kaštel Stari, Kaštel Sućurac, Solin, Solin Luka, Split Predgrađe i Split.

Moli se lokalno stanovništvo da u tom razdoblju ne pušta stoku i pčele na ispašu na tretirano područje uz pružni pojas te da se putnici i ostali stanovnici u kolodvorima kreću samo po površinama namijenjenima za kretanje i boravak ljudi.

U slučaju loše vremenske prognoze (kiša, vjetar) radovi se odgađaju.