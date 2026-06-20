Hvarski pjesnik: "Ova država je patetični karneval kukavica, moćnika, ulizica, kršćanskih nacionalista..."

Hvarski pisac i pjesnik Ivan Domančić u svom novom polemičkom tekstu naslovljenom "Ljubav u doba fašizma" iznio je oštro upozorenje o, kako tvrdi, novom fašističkom valu koji se širi kroz suvremena društva, prijeteći demokraciji, slobodama i temeljnim ljudskim pravima.

Sve je ovo izjavio Domančić, koji u tekstu ne bira blage riječi, već otvoreno govori o strahu, nasilju, autoritarnosti i društvenoj šutnji koja, prema njegovu mišljenju, omogućuje širenje opasnih ideologija.

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"Ova država je patetični karneval kukavica"

"U zraku ove zemlje osjeća se miris - oštar, kemijski smrad koji prodire u pluća i zadržava se u krvotoku poput prokletstva", piše Domančić na početku teksta, opisujući društvo koje, kako navodi, obilježavaju "institucije koje trunu iznutra, moć bez ograničenja i okrutnost bez posljedica".

U jednom od najoštrijih dijelova teksta Domančić poručuje: "Ova država je patetični karneval kukavica, moćnika, ulizica, kršćanskih nacionalista, totalitarističkih duhova i cmizdravih autoritarnih namjernika koji nasilje zamjenjuju za snagu, a poslušnost za patriotizam."

Autor se u tekstu pita svjedočimo li danas povratku fašizma, ističući da dio suvremene krajnje desnice otvoreno koristi nasilnu i nedemokratsku retoriku, dok i blaži oblici krajnje desnog populizma, prema njegovu mišljenju, predstavljaju ozbiljnu prijetnju. Domančić upozorava da se fašizam danas ne pojavljuje nužno kroz otvoreno rušenje demokracije, već kroz njezino postupno preoblikovanje iznutra.

"Glavna razlika između klasičnih i suvremenih inkarnacija fašizma je ta što verzija koju gledamo danas operira unutar demokratskih sistema, a ne izvan njih", navodi Domančić. Prema njegovu tumačenju, suvremeni fašizam oživljava stare povijesne obrasce: kult vođe, gušenje neslaganja, stvaranje podjela na "nas" i "njih", ksenofobiju, neprijateljstvo prema manjinama, novinarima, prosvjednicima, imigrantima i disidentima.

"Fašizam ne vlada. On zastrašuje. On ne uvjerava. On prijeti. On ne vodi. On degradira, odvlači pažnju i uništava. On nije vođa. On je parazit", piše Domančić.

"Fašizam je kazna koju prokleti našeg vremena nanose sami sebi"

Posebno upozorava na način na koji se, prema njegovu mišljenju, mladi ljudi sve češće okreću krajnje desnim, autoritarnim i neofašističkim ideologijama. Razloge vidi u ekonomskom očaju, razočaranju u demokraciju i potrazi za osjećajem snage. Domančić pritom ističe da moderni fašistički pokreti često ciljaju mlade, posebno muškarce, putem društvenih mreža i poruka o hipermaskulinitetu, nacionalnom ponosu i progonu manjina kao navodnom rješenju društvenih problema.

"Fašizam je kazna koju prokleti našeg vremena nanose sami sebi", poručuje autor. Domančić u tekstu naglašava da moralna neutralnost nije zaštita od zla, nego često njegova podloga. Prema njegovu stavu, problem nisu samo oni koji aktivno šire mržnju, već i oni koji šute, okreću glavu i nisu spremni suprotstaviti se nepravdi.

Autor zaključuje da se fašizam ne može pobijediti samo fizičkim uklanjanjem njegovih nositelja, jer se time, kako navodi, on samo odgađa. Pravo rješenje vidi u potpunom odbacivanju kompromisa s autoritarnošću.

"Ubijanje fašista ne okončava fašizam, već ga samo odgađa, pa bismo morali odabrati jedinu drugu, zamorniju, ali zapravo trajnu alternativu, a to je, da nema više kompromisa s fašizmom - ili budite ljudi i suočite se s autoritarnim elementima svog dijela svijeta, ili se nemojte nazivati ljudima", zaključuje Ivan Domančić u tekstu "Ljubav u doba fašizma".