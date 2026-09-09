Hvarske ljetne priredbe proslavile 65 godina – jubilarno izdanje završava velikim glazbenim spektaklom

Svečani završni koncert Jazz orkestra HRT-a i Cubisma 11. rujna u 20 sati na najljepši način obilježit će zatvaranje 65. Hvarskih ljetnih priredbi, jednog od najdugovječnijih kulturnih festivala u Hrvatskoj, koji već šest i pol desetljeća obogaćuje kulturni život grada Hvara i njegovih posjetitelja.

Ovogodišnje jubilarno izdanje donijelo je više od 25 različitih kulturnih i umjetničkih događanja, u kojima je sudjelovalo više od 300 umjetnika i izvođača, a program je održan na dvanaest različitih lokacija grada Hvara.

Tijekom festivalskog ljeta publika je mogla uživati u koncertima, kazališnim predstavama, plesnim programima, suvremenoj likovnoj umjetnosti te sadržajima posvećenima očuvanju i predstavljanju lokalne kulturne baštine. Raznolikim programom Hvarske ljetne priredbe još su jednom potvrdile svoju temeljnu vrijednost – otvorenost prema različitim umjetničkim izričajima, generacijama i publici.

Šezdeset i pet godina Hvarskih ljetnih priredbi više je od obljetnice, puno više od same brojke. Govorimo o tradiciji koja se desetljećima razvija i prilagođava novim vremenima, pritom čuvajući svoju prepoznatljivu ulogu u kulturnom identitetu grada. Festival je tijekom svoje povijesti omogućio bliski susret umjetnika i publike i pokazao kako kultura može izaći iz tradicionalnih koncertnih dvorana i kazališta te se smjestiti na trgove, povijesne prostore, ulice i ljetne pozornice Hvara.

Upravo je u tom duhu protekla i ovogodišnja obljetnica – kao spoj tradicije i suvremenog konteksta, domaćih i međunarodnih umjetničkih izričaja te različitih generacija izvođača i posjetitelja.

Velika završnica jubilarnog izdanja rezervirana je za nastup Jazz orkestra HRT-a i Cubisma, koji su spojili vrhunski jazz i big band zvuk s energičnim latinoameričkim ritmovima.

Jazz orkestar HRT-a jedan je od najvažnijih hrvatskih jazz sastava, sa važnom ulogom u promicanju jazz glazbe i orkestralnog stvaralaštva. Njegov zvuk obilježavaju vrhunska instrumentalna izvedba, bogati aranžmani i spoj tradicije velikih jazz orkestara sa suvremenim glazbenim pristupima. Tijekom godina orkestar je surađivao s brojnim istaknutim domaćim i svjetskim glazbenicima te svojim koncertima kontinuirano približava jazz širokoj publici.

Cubismo je, s druge strane, hrvatski glazbeni sastav prepoznatljivog zvuka koji je tijekom desetljeća snažno obilježio domaću i regionalnu glazbenu scenu. Njihov izraz temelji se na spoju jazza, afro-kubanskih i latinoameričkih ritmova, iznimno energične izvedbe i ritma. Cubismo je tijekom svoje karijere postao sinonim za spoj vrhunske glazbe, plesne energije i bogatih latinoameričkih ritmova.

Dugogodišnja suradnja i nastupi ova dva sastava dokazuju kako se različiti glazbeni svjetovi mogu povezati u jedinstven i atraktivan glazbeni doživljaj.

Zatvaranje 65. Hvarskih ljetnih priredbi ujedno je i zahvala svima koji su tijekom desetljeća sudjelovali u stvaranju ovog festivala – umjetnicima, izvođačima, organizatorima, suradnicima i partnerima, ali prije svega publici koja mu svojim dolaskom i podrškom daje smisao.

„Hvarske ljetne priredbe nisu samo niz kulturnih događanja. One su dio identiteta našega grada. Upravo su ljudi koji su kroz sve ove godine dolazili, slušali, gledali i pljeskali zajedno s nama stvarali atmosferu zbog koje festival traje toliko dugo“, ističe Jelena Mićić, ravnateljica Javne ustanove u kulturi HVAR 1612.

Pridružite se svečanom zatvaranju u petak 11. rujna od 20 sati na hvarskoj Pjaci, najvećem trgu u Dalmaciji i zaplešite u latino plesnom ritmu.