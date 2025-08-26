HVARANI OVO SE NE PROPUŠTA! Na Venerandu stiže kraljica svih komedija "Dođi gola na večeru"

U sklopu 2. Dana Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik u Hvaru svi žitelji Hvara i njihovi gosti imaju priliku uživati u izvrsnim izvedbama šibenskog HNK u srijedu 3. rujna.

U 11 sati u Hvarskom kazalištu mališani će uživati u izvedbi jedne od najizvođenijih predstava za djecu HNK Šibenik - "Šumica".

U večernjem terminu, u 20:30 sati kazalište seli na Venerandu gdje će HNK Šibenik samo za Hvarane i njihove goste izvesti kraljicu svih komedija "Dođi gola na večeru".

Komedija koja je itekako obilježila kazališnu scenu te popravila dan, tjedan, mjesec i godinu svima koji su je pogledali konačno stiže u Hvar.

Riječ je naravno o izvrsnoj kazališnoj komediji "Dođi gola na večeru" s kojom je HNK Šibenik osvojio Hrvatsku i do suza nasmijao tisuće i tisuće gledatelja diljem Hrvatske. Rasprodane dvorane samo se nižu kao potvrda njihova uspjeha a na red su konačno došli i otoci, i to baš naš najsunčaniji - Hvar.

Posljednje desetljeće nije bilo popularnije komedije na repertoaru HNK Šibenik do "Dođi gola na večeru".

Briljantan autorski tekst Marca Camolettija prepun je duhovitih dijaloga, suludih zbrka, zabavnih zapleta, ulaza na kriva vrata, zamjene identiteta i stravične zbrke čiji rezultat je garantiranih više od dva sata smijeha.

Izvrsna režija Nine Kleflin omogućila je šibensko - splitskom glumačkom ansamblu koji čine Donat Zeko, Ana Perković, Bojan Brajčić, Oriana Kunčić, Lucija Alfier i Jakov Bilić da zablistaju, a baš svaku izvedbu publika im redovito prekida smijehom, aplauzom i ovacijama!

Komediju "Dođi gola na večeru" pogledalo je na tisuće prezadovoljnih gledatelja a ova kazališna poslastica rasprodala je do zadnjeg sjedala gotovo sve veće dvorane u Hrvatskoj. U Splitu su čak šest puta do zadnjeg mjesta rasprodali gledalište, a u Zagrebu su i peti put pred prepunim gledalištem ponajveće kazališne dvorane u Hrvatskoj, one Kina SC, nasmijali oduševljenu publiku.

Neodoljiva priča o nevjernom mužu i njegovim jadnim pokušajima da provede noć s ljubavnicom desetljećima već osvaja publiku diljem svijeta a popularnost je dokazala čak i na Broadwayu i na londonskom West Endu.

Nevjerojatne laži, spletke i prevare u režiji Nine Kleflin donijele su vrhunsku farsu na hrvatsku kazališnu scenu koja nije razočarala ni najzahtjevnije gledatelje a za baš svaku izvedbu redovito se traži karta više.

Stoga će Hvarani istinski uživati u ovoj kazališnoj poslastici u sklopu 2. Dana Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik u Hvaru.

"Ugodno i radosno iznenađenje nam je da nas iskusna i istančana hvarska publika ponovno zove na Hvar i traži kartu više.

Nekada su nekakve ideje I projekti kad ih radite danas, često bazirani i na onome što se popularno zove PR.

Ovdje za tim nema potrebe, ovdje se spojila kazališna emocija međusobnog uvažavanja koja nas je odvela na putovanje između dva grada, dva kazališta, kopna i otoka te jednog velikog mora pljeska preko kojega brode 2 dani HNK Šibenik na Hvaru.

Nakon prošlogodišnjeg uspješne suradnje gdje smo gostovali s "Arsenovim feralom" i predstavom o našem košarkaškom mozartu "Dražen", ove godine dolazimo sa dječjom predstavom "Šumica" i uspješnom i traženom komedijom "Dođi gola na večeru" .

S posebnom radošću očekujemo dolazak na Hvar." - Jakov Bilić, ravnatelj HNK Šibenik

"Veliko nam je zadovoljstvo ponovno ugostiti Hrvatsko narodno kazalište Šibenik u Hvaru!

Nakon prošlogodišnjih odličnih predstava i toplog prijema hvarske publike, logičan je bio nastavak ove lijepe kazališne priče, suradnje između dva grada, dvaju kazališta i publike koja zna prepoznati kvalitetu.

Za sve one Hvarane koji možda ne stignu do Šibenika, Splita ili Zagreba, ovo kazališno gostovanje donosi najbolje iz šibenskog repertoara, još jedan dokaz da se Hvar i ovim putem s pravom pozicionira kao metropola mora.

U gradu koji se ponosi najstarijim javnim kazalištem u Europi, kazalište se ne gleda samo kao kulturno-povijesni dragulj, već i srcem i dušom. Upravo tako ćemo i dočekati naše prijatelje iz Šibenika s iskrenim veseljem i dlanovima spremnim za veliki aplauz." - Iva Belaj Šantić, direktorica TZ Hvar

Ne propustite na vrijeme osigurati ulaznice i to:

