Hvarani imaju još samo jedan dan da predlože gdje će se trošiti gradski novac! Od cesta i zelenila do projekata koji mijenjaju život na otoku

Stanovnici grada Hvara imaju još vrlo malo vremena za uključivanje u pripremu gradskog proračuna za sljedeću godinu.

Grad Hvar otvorio je postupak prikupljanja prijedloga građana, udruga, ustanova i drugih zainteresiranih sudionika za proračun Grada Hvara za 2027. godinu.

Rok za dostavu prijedloga istječe sutra, u utorak 3. studenoga 2026. godine.

Riječ je o mogućnosti da građani prije donošenja konačnog proračuna upozore na probleme i projekte koje smatraju važnima za svakodnevni život na otoku.

Što građani mogu predložiti?

Grad pozivom nije ograničio sudjelovanje samo na jednu vrstu projekata.

Građani tako mogu predložiti ulaganja u prometnice, nogostupe, javne površine, komunalnu infrastrukturu, zaštitu okoliša te različite društvene, sportske i kulturne sadržaje.

U otočnim sredinama posebno su važna pitanja prometne dostupnosti, dostupnosti javnih usluga, gospodarenja otpadom i očuvanja vrijedne kulturne baštine.

Među mogućim prijedlozima mogu biti i manji zahvati koji ne zahtijevaju velika ulaganja, ali imaju izravan učinak na život stanovnika pojedinih gradskih četvrti.

To su primjeri područja u kojima građani mogu prepoznati potrebe, a ne popis projekata koje je Grad već odlučio financirati.

Kako poslati prijedlog?

Na službenoj stranici Grada Hvara objavljen je obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna za 2027. godinu.

Zainteresirani trebaju ispuniti obrazac i poslati ga elektroničkom poštom na adresu:

margita.petric-hraste@hvar.hr

Prijedlog se može dostaviti i poštom na adresu:

Grad Hvar

Milana Kukurina 2

21450 Hvar

Rok je 3. studenoga 2026. godine.

Hoće li svi prijedlozi biti prihvaćeni?

Iz Grada Hvara poručuju da će zaprimljeni prijedlozi biti razmotreni.

Međutim, njihovo uključivanje u konačni proračun ovisit će o zakonskim mogućnostima, financijskim sredstvima i provedivosti pojedinog projekta.

To znači da dostava prijedloga ne jamči da će on biti financiran već sljedeće godine.

Ipak, sudjelovanje stanovnika može pomoći gradskoj upravi u prepoznavanju problema koji možda nisu dovoljno zastupljeni u postojećim programima i planovima.

Važno je uključivanje stanovnika izvan turističke sezone

Hvar je jedan od najpoznatijih turističkih gradova na Jadranu, no njegovi se stanovnici tijekom godine suočavaju s drukčijim potrebama od onih koje prevladavaju u vrhuncu ljeta.

Zato je uključivanje građana u proračunski proces posebno važno za raspravu o projektima koji služe stalnim stanovnicima, djeci, starijima i lokalnim zajednicama.

Proračun za 2027. priprema se na temelju ovogodišnjeg proračuna i financijskih projekcija.

Građani imaju vremena do 3. studenoga poslati svoj prijedlog i tako sudjelovati u određivanju prioriteta za sljedeću godinu.