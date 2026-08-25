Hvar se oprostio od čovjeka velikog srca: "Nije tražio priznanja, činio je dobro jer je vjerovao da čovjek mora pomoći čovjeku"

S velikom tugom na Hvaru je primljena vijest o smrti prof. dr. Matka Miličića, čovjeka koji je svojim radom, humanitarnošću i nesebičnom pomoći ostavio dubok trag u životima brojnih otočana. Od njega se emotivnom porukom oprostilo Gradsko društvo Crvenog križa Hvar, koje je izrazilo zahvalnost dr. Miličiću, njegovoj obitelji te Zakladi Vera i Matko Miličić – Malesko za sve što su tijekom godina činili za hvarsku zajednicu.

Donacija koja je mnogima olakšala najteže dane

Posebno su istaknuli vrijednu donaciju ortopedskih pomagala namijenjenih Posudionici Gradskog društva Crvenog križa Hvar. Kako su naglasili, riječ nije bila samo o predmetima koji olakšavaju svakodnevni život, nego o konkretnoj pomoći ljudima u trenucima kada im je ona bila najpotrebnija. "Ta pomagala nisu samo predmeti koji nekome olakšavaju svakodnevni život. Ona su ruka pružena čovjeku kada mu je najpotrebnije, pomoć obitelji koja se suočava s bolešću i podrška onima kojima su kretanje i samostalnost otežani", poručili su iz hvarskog Crvenog križa. Upravo su, dodaju, takva djela najbolje pokazivala kakav je čovjek bio Matko Miličić.

"Činio je dobro zato što je vjerovao da je čovjek dužan pomoći čovjeku"

U oproštajnoj poruci posebno su naglasili njegovu skromnost i spremnost da pomogne bez očekivanja priznanja ili zahvalnosti. "Dr. Matko je znao da dobrota nema granica i da pomoć najviše vrijedi onda kada stigne do čovjeka kojem je potrebna. Nije tražio priznanja ni zahvalnost. Činio je dobro zato što je vjerovao da je čovjek dužan pomoći čovjeku", naveli su. Iz Gradskog društva Crvenog križa Hvar zahvalili su mu za svako dobro djelo, svaku pruženu pomoć i svaku obitelj kojoj je njegovom zaslugom bilo barem malo lakše. "Hvala što je svojim primjerom pokazao kako se ljubav prema Hvaru i ljudima može pretvoriti u djela koja ostaju", poručili su.

"Trag dobrote koji je ostavio neće nestati"

U Crvenom križu vjeruju kako će Zaklada Vera i Matko Miličić – Malesko nastaviti putem kojim je išao njezin utemeljitelj te da će njegova humanost nastaviti živjeti kroz ljude kojima je pomagao. "Njegov život možda je završio, ali trag dobrote koji je ostavio neće nestati. Živjet će u svakom pomognutom čovjeku, u svakoj obitelji kojoj je bilo lakše i u svakom dobrom djelu koje će se nastaviti činiti njegovim putem", stoji u oproštaju.

Obitelji Matka Miličića i Zakladi izrazili su najdublju sućut, a svoju poruku zaključili riječima koje najbolje sažimaju ono po čemu će ga pamtiti: "Dr. Matko, hvala Vam što ste bili čovjek velikog srca. Neka Vam je vječna hvala i pokoj u miru."