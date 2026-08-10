Hvar povlači ručnu zbog alkohola: Od 21 do 6 sati zabranjena prodaja u trgovinama

Gradsko vijeće Grada Hvara jednoglasno je donijelo odluku kojom se ograničava prodaja alkoholnih pića u trgovinama na cijelom području grada. Prema novim pravilima, alkohol se u prodajnim objektima neće smjeti prodavati od 21 sat navečer do 6 sati sljedećeg dana. Odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol usvojena je na 13. sjednici Gradskog vijeća, objavio je Grad Hvar.

Zabrana vrijedi na cijelom području Grada Hvara

Kako navode iz Grada, odluka je donesena radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša. Ograničenje će se odnositi na prodajne objekte na cijelom području Grada Hvara, no njime se ne mijenja njihovo opće radno vrijeme niti se ograničava prodaja drugih proizvoda. Ključna odredba propisuje da je prodaja alkoholnih pića i svih drugih pića koja sadrže alkohol zabranjena u razdoblju od 21 sat do 6 sati sljedećeg dana.

Grad upozorava na probleme tijekom turističke sezone

Iz Grada Hvara kao jedan od glavnih razloga za donošenje odluke ističu probleme koji su posebno izraženi tijekom turističke sezone, osobito u kasnim večernjim i noćnim satima. Pojačana dostupnost alkohola u trgovinama, navode, može pogodovati okupljanjima na javnim površinama, narušavanju javnog reda i mira, stvaranju buke i neprimjerenom ponašanju. Kao dodatni problem ističu onečišćenje javnih površina ambalažom i drugim otpadom, kao i povećani pritisak na povijesnu gradsku jezgru te druge prostore od posebne vrijednosti za Hvar.

Kontrolu će provoditi Državni inspektorat

Nadzor nad provedbom nove odluke provodit će nadležni inspektori Državnog inspektorata u skladu sa Zakonom o trgovini. Odluka će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Hvara".