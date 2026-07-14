Hvar ovoga tjedna postaje glazbena pozornica: Dvije posebne večeri na spektakularnim lokacijama

Hvar će ovoga tjedna ugostiti dvije posebne koncertne večeri koje spajaju vrhunsku umjetnost, atraktivne lokacije i nezaboravno glazbeno iskustvo. Publiku očekuju nastup jednog od najistaknutijih mladih hrvatskih pijanista te intrigantan koncert na kojem će identitet izvođača do posljednjeg trenutka ostati tajna.

Jan Niković nastupa u hvarskoj Lođi

Prva koncertna večer održat će se u četvrtak, 16. srpnja, s početkom u 21.30 sati u hvarskoj Lođi, gdje će nastupiti mladi hrvatski pijanist Jan Niković. Riječ je o višestruko nagrađivanom glazbeniku koji je tijekom dosadašnje karijere osvojio brojna međunarodna priznanja na uglednim natjecanjima, među kojima su Hilton Head, Sendai, Bösendorfer USASU, James Mottram, Eppan, Ferdo Livadić i Papandopulo.

Niković je ujedno sedmerostruki dobitnik nagrade "Oskar znanja". Zagrebačka filharmonija proglasila ga je 2024. godine Mladim glazbenikom godine, dok mu je Hrvatska glazbena mladež za postignuća u 2025. godini dodijelila nagradu "Ivo Vuljević". Publiku u Lođi očekuje večer vrhunske klasične glazbe u izvedbi umjetnika čija virtuoznost, muzikalnost i izražajnost osvajaju publiku u koncertnim dvoranama diljem svijeta.

Tajanstveni izvođač na otočiću Galešniku

Drugi koncert na rasporedu je u subotu, 18. srpnja, s početkom u 21.30 sati na otočiću Galešniku, gdje će biti održan jedinstveni Koncert iznenađenja.

Posebnost ove večeri krije se u činjenici da će identitet izvođača ostati tajna sve do njegova izlaska na pozornicu. Posjetitelje očekuje inovativan glazbeni projekt inspiriran prirodom, tijekom kojeg će se glazba ispreplesti s jedinstvenim ambijentom Galešnika te stvoriti posebno audiovizualno iskustvo.

Brodom do koncertne pozornice

Do koncertne lokacije posjetitelji će stići organiziranim brodskim prijevozom s hvarske rive. Kratka večernja plovidba uz pogled na osvijetljeni Hvar i zalazak sunca poslužit će kao uvod u glazbeni događaj koji na poseban način povezuje umjetnost i prirodu.

Dva koncerta, dvije potpuno različite glazbene priče i dvije iznimne lokacije još će jednom potvrditi Hvar kao nezaobilaznu ljetnu destinaciju za ljubitelje glazbe i vrhunskih kulturnih događanja.

Ulaznice za oba koncerta dostupne su putem sustava Adriaticket.