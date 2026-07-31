Hvar obilježava 75 godina sustavne brige za baštinu: Predstavljaju knjigu o otočnim muzejima

Obilježavanje 75. obljetnice imenovanja dr. Nike Dubokovića Nadalinija počasnim konzervatorom za otok Hvar i osnivanja Historijskog arhiva komune hvarske bit će zaključeno promocijom knjige "Muzeji na Hvaru – 75 godina sustavne brige za baštinu". Promocija će se održati u Ljetnikovcu Hanibala Lucića, a nakon predstavljanja knjige predviđeni su zakuska i druženje posjetitelja.

Vizija Hvara kao velikog otočnog muzeja

"Otok kao muzej" bila je vizija dr. Nike Dubokovića Nadalinija, koji je prije 75 godina imenovan počasnim konzervatorom za otok Hvar. Upravo tu viziju danas nastoje nastaviti i ostvariti tri javna muzeja koja djeluju na otoku. Duboković Nadalini postavio je temelje kontinuirane i sustavne brige za kulturnu baštinu Hvara osnivanjem Historijskog arhiva komune hvarske, ustanove koja je poslije preimenovana u Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara. Kroz njezin rad utemeljeni su muzejski postavi u Hvaru, Starom Gradu, Vrboskoj i Pitvama. Ustanova je vodila brigu o kulturnim i prirodnim dobrima, oslanjajući se pritom i na mrežu povjerenika u svakom otočnom naselju.

Iz jedne ustanove razvila su se tri muzeja

Nakon podjele nekadašnje jedinstvene Općine Hvar na četiri jedinice početkom 1990-ih godina, pojedine zbirke i muzejski postavi izdvojeni su iz Centra. Centar je potom preoblikovan u Muzej hvarske baštine u Hvaru. U Starom Gradu osnovan je Centar za kulturu Staroga Grada, koji je ubrzo prerastao u Muzej Staroga Grada, dok je u Jelsi osnovan Muzej općine Jelsa. Unatoč organizacijskim promjenama, sve tri ustanove nastavile su čuvati, proučavati i predstavljati bogatu kulturnu baštinu otoka.

Izložba ujedinila bogate otočne zbirke

Izložba "Muzeji na Hvaru – 75 godina sustavne brige za baštinu" prvi je put na jednome mjestu povezala tri hvarska muzeja. Posjetitelji su mogli razgledati reprezentativne predmete iz njihovih bogatih zbirki – predmete koji su tijekom desetljeća prikupljani, stručno obrađivani, predstavljani javnosti i brižno čuvani. Izložbu je pratila i vremenska crta na kojoj se mogao pratiti razvoj javne muzejske djelatnosti na otoku Hvaru tijekom posljednjih 75 godina.

Knjiga kao trajni zapis važne obljetnice

Materijali predstavljeni na izložbi sada su objedinjeni u knjizi "Muzeji na Hvaru – 75 godina sustavne brige za baštinu". Publikacijom se želi sačuvati uspomena na značajnu obljetnicu, ali i javnosti približiti rad ustanova koje, unatoč brojnim promjenama kroz desetljeća, i dalje ustraju u misiji koju je započeo dr. Niko Duboković Nadalini – očuvanju Hvara kao jedinstvenog prostora kulturne i prirodne baštine.