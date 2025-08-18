Hvar dobio novo igralište za 3×3 košarku u “Šumici”: Mali teren, veliki snovi

U „Šumici” pokraj Venerande otvoren teren za 3×3; slijede rasvjeta, zaštitne mreže, tribine i plan za Centar izvrsnosti u suradnji s KK Hvar i udrugom PRO3X3

U zelenoj oazi „Šumica”, nadomak Venerande, otvoren je novi teren za 3×3 košarku koji već mijenja sportsku svakodnevicu grada. Projekt je realiziran zajedničkim snagama organizatora PRO 3X3 TOUR-a, udruge PRO3X3 koja je donirala podlogu i koš, te uz podršku Grada Hvara. Velik doprinos dali su i volonteri koji su dio godišnjeg odmora posvetili zajednici, potvrđujući kako sport potiče suradnju i zajedništvo.

Besplatan i otvoren za sve

Teren nije samo mjesto za igru nego i simbol ideje da sport pripada svima. Korištenje je besplatno i otvoreno za sve — od gostiju koji žele aktivno popodne do lokalnih stanovnika u potrazi za prostorom za rekreaciju i druženje. Pravila su jednostavna: čuvati teren, koristiti ga odgovorno i igrati pametno. Poruka organizatora „Play hard. Play smart.” sažima duh ovog sportskog kutka.

Snažnu potporu projektu pružila je i Turistička zajednica grada Hvara, koja prepoznaje važnost sporta i aktivnog odmora u razvoju destinacijske ponude te u promociji Hvara kao mjesta koje nudi više od klasičnog ljetnog iskustva.

Tri faze razvoja: rasvjeta, mreže i tribine — pa Centar izvrsnosti

Postavljanje terena tek je prvi korak. U drugoj fazi planirana je ugradnja rasvjete, zaštitnih mreža i tribina, čime će se upotpuniti doživljaj i za igrače i za gledatelje. Završni cilj treće faze je formiranje 3×3 Centra izvrsnosti u Hvaru. U suradnji s lokalnim klubom KK Hvar i uz stručnost udruge PRO3X3, mladi sportaši dobit će priliku razvijati talent i učiti od najboljih, a Hvar bi se svrstao među rijetke mediteranske destinacije s ozbiljnom infrastrukturom za ovaj mladi olimpijski sport.

Novi teren prirodni je nastavak priče međunarodnog turnira PRO 3X3 Tour koji se posljednjih godina održava u Hvaru. Od prvog izdanja 2023., kada je atraktivan format 3×3 privukao pažnju domaćih i gostiju na glavnom trgu, do ovogodišnjeg turnira u svibnju 2025., Hvar se pozicionirao kao jedno od ključnih hrvatskih središta razvoja 3×3 košarke. Turnir je, uz vrhunska natjecanja, donosio i edukativne sadržaje za djecu, radionice i društvena događanja — spoj sporta i turizma koji se pokazao dobitnim za zajednicu.

Novi magnet za aktivni odmor

Za posjetitelje otoka teren otvara novu priliku za aktivan odmor. Nakon plaže ili razgledavanja kulturnih znamenitosti, u „Šumici” se može odigrati brza partija s ekipom ili upoznati nove ljude kroz košarku. Slobodan pristup i otvoreni karakter čine ga idealnim mjestom okupljanja, a položaj nadomak Venerande i pogled prema tvrđavi Fortici te Paklinskim otocima daju mu poseban šarm.

Slogan projekta — „Mali teren, veliki snovi” — najbolje opisuje inicijativu. Riječ je o malom igralištu s vizijom koja nadilazi njegove gabarite: ulaganje u zajednicu, mlade i budućnost Hvara. S vremenom, uz rasvjetu, tribine i planirani Centar izvrsnosti, ovaj bi prostor mogao postati središnje mjesto sportaša, djece i obitelji te nezaobilazna točka za sve koji Hvar žele doživjeti i kroz sport, energiju i zajedništvo.

Hvar je odavno poznat po povijesti, arhitekturi i prirodnim ljepotama. S novim 3×3 terenom grad dobiva i novu sportsku dimenziju, bližu suvremenom konceptu destinacije koja nudi potpuni doživljaj — od kulturno-povijesne baštine do rekreacije i aktivnog odmora. A svima koji će Hvar posjetiti u mjesecima i godinama pred nama ostaje i jednostavna poruka: uz more, sunce i povijest, ovdje vas čeka i mjesto gdje možete — jednostavno — igrati košarku.