Hvar će zasjati u znaku posidonije: Svjetlosni spektakl na Arsenalu otkriva "pluća Mediterana"

Nakon što je prošlog ljeta na pročelju hvarskog Arsenala i korčulanskom Velikom Revelinu oduševila brojne otočane i posjetitelje, posidonija se ponovno vraća na jadranske pozornice.

Ovog srpnja udruga Sunce ponovno će dati glas jednoj od najvažnijih, ali i najugroženijih stanovnica našeg mora. Svjetlosna projekcija "Voice of the sea – Posidonia oceanica", autora Tomislava Brđanovića, bit će prikazana 9. srpnja na Arsenalu u Hvaru, od 20:30 do 22:30 sati.

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Riječ je o besplatnoj projekciji na otvorenom, namijenjenoj svima koji se toga dana zateknu na hvarskoj rivi. Posjetitelje očekuje posebno iskustvo koje spaja dojmljive vizuale, zvuk, emociju i znanstvene činjenice, s ciljem približavanja ljepote, ali i ranjivosti našeg podmorja. "Svjetlosni spektakl prikazuje posidoniju koja doslovno vrišti od 'friži' koje joj zadaju sidra. Taj njezin vapaj ostavlja snažan dojam na publiku i potiče na razmišljanje o vlastitom odnosu prema moru", objašnjava Zrinka Jak, voditeljica projekta BIOPRESSADRIA u udruzi Sunce, u sklopu kojeg je projekcija i nastala.

Nevidljiva čuvarica Jadrana

Posidonija, odnosno Posidonia oceanica, morska je cvjetnica, prava morska biljka koja cvjeta, razvija plodove i stvara goleme podmorske livade kakve ne postoje nigdje izvan Mediterana. Iako je mnogi tijekom kupanja ili plovidbe primijete tek kao tamnu mrlju na morskom dnu, upravo je posidonija jedan od temelja života u Jadranu.

"Te su livade jedno od najvrjednijih staništa našeg mora. Dom su za više od 20 posto svih poznatih sredozemnih morskih vrsta, kojima pružaju zaklon te mjesto za hranjenje i razmnožavanje", objašnjava Karla Jelić, koja u Suncu provodi monitoring posidonije. Osim što su važno stanište za brojne morske vrste, livade posidonije proizvode velike količine kisika, pohranjuju ugljikov dioksid i ublažavaju posljedice klimatskih promjena.

"Jedan četvorni metar livade može proizvesti i do 14 litara kisika dnevno, zbog čega posidoniju s razlogom nazivamo plućima Mediterana. Njezini rizomi stabiliziraju morsko dno, usporavaju snagu valova, smanjuju eroziju plaža i pridonose bistrini mora koju svi toliko volimo", dodaje Jelić. Upravo zato će posidonija kroz svjetlosnu projekciju dobiti svoj glas, kako bi ispričala priču o važnosti podmorskih livada i upozorila na izazove s kojima se svakodnevno suočava. Jedan od najvećih pritisaka na ova osjetljiva staništa danas je sidrenje plovila. Kada sidro završi u livadi posidonije, ono čupa njezine listove i izdanke iz morskog dna, ostavljajući ožiljke koji ostaju vidljivi godinama.

"I za razliku od štete koja sidrenjem nastaje gotovo trenutačno, oporavak posidonije traje desetljećima. Biljka raste tek oko jedan centimetar godišnje, što znači da jedno nepažljivo sidrenje može uništiti livadu kojoj su bila potrebna desetljeća da nastane", ističe Jak.

Upoznajte tim Sunca i osvojite nagrade

Osim uživanja u impresivnoj projekciji, posjetitelji će imati priliku upoznati rad udruge Sunce i razgovarati s timom koji već godinama radi na očuvanju Jadranskog mora. Na informativnom punktu moći će saznati više o projektu BIOPRESSADRIA, njegovim aktivnostima te izazovima s kojima se suočava jedno od najvrjednijih morskih staništa. U blizini projekcije bit će postavljen i zid za fotografiranje inspiriran posidonijom. Svi koji svoju fotografiju ili story podijele na društvenim mrežama i označe profil udruge Sunce osvojit će prigodne nagrade. Zainteresirani će svojim donacijama moći podržati daljnje aktivnosti zaštite posidonije i očuvanja morske bioraznolikosti. Događanje nije namijenjeno samo odraslima. Dio programa posvećen je djeci i mladima, koji će moći sudjelovati u interaktivnim STEM radionicama nastalima u sklopu projekta "Zaplovimo STEM vodama – karta za 2030."

"U igri, praktičnim pokusima i interaktivnim edukativnim aktivnostima, djeca i mladi imat će priliku iz prve ruke učiti o očuvanju mora, štetnim posljedicama onečišćenja, problemu mikroplastike te važnosti svakodnevnih navika koje doprinose zdravijem okolišu", najavljuje edukatorica Vana Marta Grljušić iz Sunca.

Zaštita prirode počinje od pojedinca

Da ovakvi događaji obogaćuju ponudu otoka i potiču razmišljanje o odgovornijem odnosu prema prirodi, slažu se i suorganizatori – Turistička zajednica grada Hvara, Grad Hvar i Javna ustanova u kulturi HVAR 1612. "Ako ste prošle godine propustili posidoniju na Hvaru i na Korčuli, ovo je prilika da doživite njezinu priču. Ako ste je već upoznali, vrijeme je da je ponovno poslušate i povedete nekoga tko još ne zna zašto upravo ova skromna morska biljka čuva život u Jadranu", poručuje Bruna Tomić, stručna suradnica u Odjelu za komunikacije i zagovaranje.

Nakon Hvara, posidonija će 30. srpnja stići i u Komižu, gdje će svjetlosna projekcija biti prikazana na pročelju Ribarskog muzeja, odnosno Komune.