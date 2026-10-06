HURA broji rekordnih 66 članica: Nove prijave za članstvo do sredine listopada

Rekordnih 66 agencija danas čini HURA-inu zajednicu, koja uz kontinuirani rast članstva posljednjih godina okuplja sve širi presjek domaćeg komunikacijskog tržišta i prati njegov daljnji rast i razvoj. Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje središnje je mjesto povezivanja i zajedničkog djelovanja domaće komunikacijske industrije, a svojim radom zastupa interese agencija, razvija profesionalne standarde te potiče edukaciju, međunarodnu suradnju i razmjenu znanja.

Uoči jesenske Skupštine HURA-e, koja će se održati u studenom u Grand Park Hotelu u Rovinju, aktualan je i novi ciklus članstva za 2027. godinu. Budući da će se na Skupštini odlučivati o novim članicama, komunikacijske agencije koje razmatraju članstvo svoj interes mogu iskazati do 20. listopada. Time će na vrijeme dobiti priliku za konzultacije, sve potrebne informacije o kriterijima za članstvo i daljnjem postupku učlanjenja.

Članstvo u HURA-i uključuje pristup edukacijama, stručnim sadržajima i resursima u okviru HURA Intelligence Huba, informacijama, pogodnostima, financijskim uštedama, istraživanjima i inicijativama iz međunarodnih strukovnih mreža te mogućnost uključivanja u radne skupine i druge aktivnosti kroz koje članice zajednički adresiraju aktualne teme i pitanja važna za poslovanje agencija i razvoj tržišta.

Važan dio djelovanja HURA-e čine i Dani komunikacija, jedan od najvažnijih festivala komunikacijske industrije u ovom dijelu Europe, kao i strukovna natjecanja kojima se kontinuirano valoriziraju kreativnost, učinkovitost i kvaliteta rada na tržištu. Kroz suradnju s relevantnim europskim i međunarodnim organizacijama HURA svojim članicama ujedno približava aktualne regulatorne promjene, istraživanja, znanja i prakse važne za poslovanje komunikacijske industrije.