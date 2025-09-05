HUP: Split mora biti motor razvoja cijele Dalmacije, no ključna je suradnja Grada s gospodarstvom

Izvršni odbor Hrvatske udruge poslodavaca – Podružnice Dalmacija, na čelu s predsjednikom Teom Petričevićem, održao je radni sastanak s gradonačelnikom Grada Splita Tomislavom Šutom. Uz dopredsjednike Izvršnog odbora Helenu Budišu i Antu Pisca, sastanku su prisustvovali i članovi Izvršnog odbora Dario Mamić, Zdravko Plazonić, Mira Hajdić, Alen Voloder te glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

U fokusu razgovora bile su ključne teme za gospodarstvo Splita. Poduzetnici su kao jednu od vodećih tema istaknuli promet i prometnu infrastrukturu Grada, te istaknuli da loša povezanost, gužve i nedostatak parkinga otežavaju poslovanje, ali i svakodnevni život zaposlenika i građana. Na sastanku su zatražena brža rješenja u izgradnji prometne infrastrukture, osobito u poslovnim zonama, a istaknuta je i važnost izgradnje infrastrukture za brzi vlak na dionici Split - Zračna luka, te suvremene željeznice između Zagreba i Splita, kako zbog poboljšanja putničkog, tako i teretnog prometa.

Kad je riječ o rastu cijena nekretnina i stanarina, naglašeno je kako upravo rast tih cijena značajno otežava zadržavanje radne snage u Splitu. Iz HUP-a su naglasili da je potrebno hitno definirati modele priuštivog stanovanja kako bi grad ostao privlačan za mlade obitelji i zaposlenike.

Na sastanku je bilo riječi i o turizmu i ugostiteljstvu, pri čemu su predstavnici HUP-a upozorili na sve veću sezonalnost poslovanja i pritisak nelojalne konkurencije, kao i na rast troškova rada, preveliko porezno opterećenje i nedostatak kvalificiranih radnika. Istaknuta je i potreba ulaganja u cjelogodišnji turizam uz jaču promociju kulturnih i sportskih sadržaja.

Kao glavni izazovi za male i srednje poduzetnike navedene su administrativne prepreke, dugotrajni postupci i nepovoljni uvjeti financiranja, te je sa sastanka poručeno da upravo mali i srednji poduzetnici čine okosnicu lokalnog gospodarstva.

„Split ne smije biti prepoznat samo po turizmu – naš grad ima ogroman potencijal da postane jedno od ključnih gospodarskih središta Hrvatske. Poduzetnicima ovdje trebamo osigurati jasne uvjete za rast i razvoj, od brže administracije do kvalitetne infrastrukture. Samo tako ćemo privući nova ulaganja, otvoriti održiva i dobro plaćena radna mjesta i osigurati da mladi ostanu živjeti i raditi u Splitu. HUP je spreman u partnerstvu s Gradom pružiti svu podršku kako bi se taj potencijal pretvorio u stvarnost“, izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

„Poduzetnici trebaju stabilno i predvidivo poslovno okruženje, a Split svojim potencijalom može biti motor razvoja cijele Dalmacije – ali samo ako se ključni infrastrukturni i društveni izazovi rješavaju u suradnji s gospodarstvom“, naglasio je predsjednik Izvršnog odbora Teo Petričević.

Okupljeni su se osvrnuli i na potencijal Splita u razvoju digitalnih i kreativnih industrija, pri čemu su iz HUP-a upozorili na manjak stručne radne snage i potrebu boljeg povezivanja obrazovnog sustava i lokalnog tržišta rada.

„Želimo uspješnu praksu socijalnog dijaloga s nacionalne razine prenijeti i na Split i Dalmaciju. Grad i poduzetnici prirodni su partneri te samo zajedničkim djelovanjem možemo stvarati kvalitetno okruženje za građane. Ključne teme su prometna povezanost, stanovanje, radna mjesta i održivi razvoj, a dogovorom i zajedničkim nastupom možemo ubrzati njihovu realizaciju. Split je i akademski grad čije znanje i potencijale moramo bolje koristiti kako bismo ga podigli na novu razinu“, izjavio je gradonačelnik Tomislav Šuta sa zaključkom da će se na razini Grada oformiti Gospodarsko-socijalno vijeće radi zajedničkog nastupa Grada Splita i splitskih poslodavaca na nacionalnoj razini.