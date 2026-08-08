Hunter Biden progovorio o očevu zdravstvenom stanju: "Rak se proširio, trpi jake bolove"

Zdravstveno stanje bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena ponovno je u fokusu javnosti nakon što je njegov sin Hunter Biden otkrio nove pojedinosti o njegovoj borbi s rakom prostate.

Hunter je u razgovoru za BBC-jevu emisiju „Newsnight“ kazao da je bolest metastazirala na kosti te da njegov otac zbog toga trpi snažne bolove.

"Rak se proširio, metastazirao je na njegove kosti i dalje", rekao je Hunter Biden.

Dodao je kako je bolest za bivšeg američkog predsjednika vrlo bolna te ga u mnogim aspektima ozbiljno iscrpljuje.

Glasnogovornik 83-godišnjeg Bidena nije želio dodatno komentirati izjave njegova sina.

Dijagnozu objavio nakon odlaska iz Bijele kuće

Joe Biden javnosti je u svibnju 2025. godine otkrio da mu je dijagnosticiran agresivan oblik raka prostate. Dijagnoza je objavljena manje od četiri mjeseca nakon završetka njegova predsjedničkog mandata, a već tada je bilo poznato da se bolest proširila na kosti.

U listopadu je iz njegova ureda potvrđeno da prolazi kroz liječenje koje uključuje zračenje i hormonsku terapiju.

Bidenovo zdravstveno stanje bilo je predmet velikog interesa javnosti i tijekom njegova boravka u Bijeloj kući. Kada je pobijedio na predsjedničkim izborima 2020. godine, postao je najstarija osoba izabrana za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Tijekom mandata od 2021. do 2025. njegova fizička kondicija i kognitivne sposobnosti često su bile predmet političkih i javnih rasprava.

Unatoč bolesti, Biden se nastavio povremeno pojavljivati u javnosti. U lipnju je u Chicagu sudjelovao na svečanosti otvorenja predsjedničke knjižnice Baracka Obame, kojemu je od 2009. do 2017. godine služio kao potpredsjednik.

Za 17. studenoga najavljeno je i objavljivanje Bidenovih predsjedničkih memoara.