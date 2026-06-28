Humor, kultura i Balkan pod istim krovom: U Split stižu češki prevoditelj i poznati stand-up komičar

U ponedjeljak, 29. lipnja 2026., s početkom u 19:30 sati, u Fotoklubu Split, na adresi Marmontova 5, održat će se novo izdanje međunarodnih umjetničkih razgovora Disku(r)sija.

Ovoga puta splitskoj publici predstavit će se češki prevoditelj, organizator kulturnih festivala, autor podcasta, nakladnik i povremeni stand-up komičar Jakub Novosad, kao i splitski fizičar, jedan od osnivača Splitske scene i stalni stand-up komičar Tomislav Primorac. Razgovor će moderirati književna prevoditeljica Tanja Radmilo.

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Što je smiješno u kulturi?

Program će se održati pod nazivom "Što to ima u kulturi smiješno da ne ulazi u tuđe živote?", a publika će imati priliku čuti razgovor o scenskom radu, kulturnim događajima u Češkoj, životu od smijeha, ali i razlikama između hrvatskog i češkog društva.

Jedno od pitanja bit će i ono posebno zanimljivo domaćoj publici – jesu li duhovitiji Dalmatinci ili Hercegovci? Udruga KURS već devetnaest godina organizira program Writers in Residence Marko Marulić, u sklopu kojeg inozemnim umjetnicima omogućuje jednomjesečni rezidencijalni boravak u Splitu.

Program je prije svega namijenjen piscima, ali i prevoditeljima te vizualnim umjetnicima. Svi rezidencijalni gosti i gošće tradicionalno se predstavljaju lokalnoj publici kroz književne tribine, na kojima se uz strane autore predstavljaju i domaći umjetnici.

Jakub Novosad prevodi velike autore regije

Jakub Novosad završio je master iz slavistike i teatrologije na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu. Godinama je bio direktor festivala češkog jezika i književnosti Šramkova Sobotka, a bavi se prevođenjem i predstavljanjem suvremene kulture autora iz regije.

Na češki je preveo romane "Ljepši kraj" Bekima Sejranovića, "Hipofiza u egzilu" Sofije Kordić, "Uhvati zeca" Lane Bastašić, "Neispričane priče" redatelja Rajka Grlića i "BLANK" Feđe Štukana. Preveo je i Krležine "Glembajeve" te "Hadersfild" Uglješe Šajtinca.

Autor je podcasta RECI, posvećenog zanimljivim ljudima s prostora zapadnog Balkana, a povremeno nastupa i kao stand-up komičar. Ove godine osnovao je i izdavačku kuću, a kao prvo djelo objavio roman "Sjećanje šume" Damira Karakaša, koji je i preveo.

Tomislav Primorac spaja fiziku, Split i Hercegovinu

Tomislav Primorac splitski je komičar hercegovačkog porijekla, a sam za sebe voli reći da je "poludalmatinac-poluhercegovac", iako, kako se duhovito navodi, zapravo riječ je o čistokrvnom Hercegovcu koji živi u Splitu.

Po zanimanju je fizičar, diplomirao je 2015. godine, no na razočaranje svojih roditelja odlučio se baviti stand-up komedijom. Komičarski zanat "peče" već devet godina, a nastupao je pred različitom publikom – od studenata i muškaraca srednje dobi do bakica, za koje priznaje da su mu jedna od najboljih publika. Njegov je životni san, kako se navodi u najavi, da zbog svojih doprinosa čovječanstvu ostane zapamćen poput Nikole Tesle – ne toliko iz filantropskih pobuda, nego zato da bi se Dalmatinci i Hercegovci mogli svađati čiji je.

Disku(r)siju podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Split i međunarodna mreža Traduki.