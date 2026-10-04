Humanitarni turnir na Splitu 3: Nogometom prikupljali sredstva za kombi za osobe s invaliditetom

Na sportskim terenima na Splitu 3, na igralištu popularno zvanom "Na Krempija", održan je humanitarni malonogometni turnir u organizaciji udruge "Vjeruj i djeluj" i njezina predsjednika Andrije Lipanovića. Cilj turnira bio je humanitaran – prikupljala su se sredstva za kupnju kombija namijenjenog osobama s invaliditetom.

O pobjedniku odlučivali kazneni udarci

Uz humanitarni karakter, na terenu nije nedostajalo ni sportskog uzbuđenja. U finalnom susretu sastale su se momčad Ulice Domovinskog rata – Japirko Solin i momčad HDZ-a, za koju su nastupili i dužnosnici gradskog te splitsko-dalmatinskog HDZ-a. Nakon regularnog dijela rezultat je bio 1:1 pa se pobjednik odlučivao izvođenjem kaznenih udaraca. U raspucavanju je uspješnija bila momčad Ulice Domovinskog rata – Japirko Solin, koja je slavila rezultatom 2:1 i tako osvojila turnir.

Žene HDZ-a bolje od kolegica iz Domovinskog pokreta

Održan je i revijalni susret u kojem su snage odmjerile ekipe Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" i Domovinskog pokreta.

U zanimljivom susretu pobjedu je rezultatom 2:1 odnijela ekipa "Katarine Zrinski". Ipak, sportski rezultat ovoga je puta bio u drugom planu. Sve ekipe koje su sudjelovale na turniru okupile su se oko zajedničkog cilja – pomoći onima kojima je pomoć potrebna te dati svoj doprinos prikupljanju sredstava za kupnju kombija za osobe s invaliditetom.