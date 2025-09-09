Humanitarni koncert za 400 godina Župe sv. Križa seli sa Sustipana u Porat Club

Zbog najave kiše i lošeg vremena, humanitarni koncert povodom obilježavanja 400 godina Župe sv. Križa neće se održati na Sustipanu, kako je prvotno planirano, već u Porat Clubu (Stinice 59, bivše skladište Dalmacijavina).

Koncert će se održati u srijedu, 11. rujna, s početkom u 21 sat, a publiku očekuje bogat glazbeni program. Na pozornici će se redati poznata imena domaće glazbene scene: Zorica Konđa, Dražen Zečić, Petar Dragojević, Andrea Šušnjara, Marko Pecotić Peco, Klapa „Na kantunu“, Taxi bend, Veritas aeterna, Albina Grčić, te još jedan gost iznenađenja.

Program će voditi Edita Lučić-Jelić.

Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su putem sustava Adriaticket, a moći će se kupiti i na sam dan koncerta na blagajni ulaza.