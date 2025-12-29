Humanitarni Advent u Siromašnoj ponovno ujedinio Plokite: Vikend ispunjen solidarnošću, glazbom i sportom

Ovog vikenda prostor ispred Osnovne škole Plokite bio je središte dobrote, zajedništva i humanitarnog duha. Održano je drugo izdanje humanitarnog Adventa u Siromašnoj, u organizaciji udruge „Za Plokite“, veterana Siromašne te brojnih volontera okupljenih oko manifestacije „Advent Siromašna“. Sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Autizam 365 iz Splita, koja provodi programe edukacije, rehabilitacije i socijalne inkluzije djece iz spektra autizma.

Program je započeo u subotu svečanim otvaranjem i marendom u 11 sati, nakon čega je uslijedilo prvo polufinale malonogometnog turnira. Tijekom dana posjetitelji su mogli uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi – od crnog rižota i bakalara do rižota s plodovima mora – uz glazbu, ples i dolazak bajkera koji je dodatno obogatio atmosferu. U večernjim satima održana je humanitarna lutrija, a potom i aukcija dresova, koja je izazvala velik interes. Posebnu pažnju privukla je i humanitarna frizerska akcija, tijekom koje su se posjetitelji mogli ošišati, a sav prihod također je doniran u humanitarne svrhe.

Nedjelja je protekla u jednako toplom i veselom tonu. Dan je započeo jutarnjom marendom uz krafne, a u podne je odigrana revijalna utakmica te održana likovna radionica za djecu. Uslijedilo je veliko finale malonogometnog turnira, dok je ručak ponudio bogat izbor tradicionalnih jela. Večer je ponovno donijela humanitarnu lutriju, a za dobru atmosferu pobrinula se grupa Barbary. Dodatno oduševljenje izazvali su gosti iznenađenja – reper Grše i kickboksač Antonio Plazibat.

Podsjetimo, na prošlogodišnjem premijernom izdanju Adventa u Siromašnoj prikupljeno je 7.178 eura, koji su donirani Dječjem domu Maestral. I ove godine velik odaziv sponzora, donatora, volontera, veterana Siromašne te stanovnika Plokita i brojnih posjetitelja još jednom je potvrdio snagu zajedništva i spremnost Splita da otvori srce onima kojima je pomoć najpotrebnija.