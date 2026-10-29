Humanitarne udruge pozvane na Advent u Splitu, osigurane im besplatne kućice

Humanitarne udruge s područja Splita i ove će godine imati priliku sudjelovati u adventskom programu te građanima predstaviti svoj rad i aktivnosti. Grad Split, Turistička zajednica grada Splita i Žnjan d.o.o., kao organizatori Adventa u Splitu, objavili su poziv udrugama za sudjelovanje u ovogodišnjem blagdanskom programu.

Zainteresiranim udrugama bit će omogućeno besplatno korištenje adventske kućice, u kojoj će moći predstaviti svoje djelovanje, informirati građane o aktivnostima te organizirati humanitarne akcije i prikupljati donacije.

Cilj je pružiti podršku radu humanitarnih udruga te tijekom blagdana dodatno promicati solidarnost, zajedništvo i brigu za najpotrebitije sugrađane.

Raspored korištenja kućica, kao i broj dana koji će pojedina udruga imati na raspolaganju, odredit će se naknadno, ovisno o broju pristiglih prijava i organizacijskim mogućnostima. Organizatori ističu kako žele omogućiti sudjelovanje što većem broju zainteresiranih udruga.

Prijave se zaprimaju do 9. studenoga 2026. godine na e-mail adresu info@znjan.hr, a potrebno je navesti naziv udruge, kratak opis njezina djelovanja te željeni način sudjelovanja u adventskom programu.

Organizatori pozivaju udruge da se odazovu i svojim aktivnostima pridonesu stvaranju Adventa u Splitu koji će, uz blagdanski ugođaj, naglasak staviti i na humanost te pomaganje drugima.