Humanitarna večer "Bila noć" za stradale u požaru kod Omiša: Nastupaju Giuliano i Diktatori

Velika humanitarna večer "Bila noć", posvećena pomoći ljudima koji su u požaru na omiškom području izgubili svoje domove i imovinu, održat će se 21. kolovoza u Lučici Toć u Okrugu Gornjem. Početak programa najavljen je za 21 sat, a okupljene će zabavljati Giuliano i Diktatori.

Pod porukom "Za one koji su izgubili sve" organizira se večer zajedništva i solidarnosti s obiteljima pogođenima požarom. Cilj događaja je okupiti što veći broj ljudi i pružiti konkretnu pomoć onima kojima je ona u ovom trenutku najpotrebnija. Uz glazbeni program, tijekom večeri bit će organizirana i bogata humanitarna lutrija s vrijednim nagradama. Kako je navedeno u najavi događaja, sav prihod namijenjen je pomoći obiteljima pogođenima požarom.

Organizatori pozivaju mještane, goste i sve ljude dobre volje da svojim dolaskom podrže akciju i pokažu solidarnost sa stradalima. "Vaša prisutnost, vaša pomoć, njihova nada", jedna je od poruka kojom se građane poziva na sudjelovanje.

Humanitarna večer održat će se u Lučici Toć u Okrugu Gornjem, 21. kolovoza s početkom u 21 sat.