HUMANITARNA AKCIJA U SPLITU Veterani Hajduka, 4. gardijska i brojne zvijezde igraju za obitelji s Mertojaka

Na inicijativu Roberta Bošnjaka i Ivana Brkića-Buce, trenera NK Dalmatinac, 12. kolovoza na terenu kluba u Kaštelanskoj ulici 3 u Splitu održat će se humanitarni malonogometni turnir.

Na turniru će sudjelovati četiri momčadi – veterani Hajduka, 4. gardijska brigada, NK Dalmatinac i udruga "Humane zvijezde Splita", poznatija kao Split Stars Team.

Prikupljat će se pomoć za oboljele članove obitelji

Turnir ima humanitarni karakter, a u suradnji sa župnikom don Vjenceslavom Kujundžićem iz Župe svetog Josipa na Mertojaku prikupljat će se novčana sredstva za oboljele članove obitelji s područja Mertojaka.

U humanitarnu akciju uključilo se i Vijeće Gradskog kotara Mertojak, koje je turnir uvrstilo u sportski program manifestacije Kulturno ljeto na Mertojaku. U sklopu programa već je održan malonogometni turnir srednjoškolskih momčadi u spomen na Andriju Bartulića, dok će početkom rujna biti organiziran kuglački turnir povodom obilježavanja 20 godina Kuglačkog kluba Mertojak. Sredinom listopada u Hrvatskom domu održat će se i edukativni program "Put ka vrhu i tajne uspjeha u sportu", na kojem će sudjelovati Ratko Rudić, Ivica Tucak, Neven Kovačević i Milivoj Bebić.

Na teren izlaze poznati sportaši, pjevači i glazbenici

Tajnik Humanih zvijezda Splita Branko Bosanac najavio je kako će na turniru nastupiti brojni poznati sportaši, glazbenici i pjevači. Momčad Starsa na teren će izvesti izbornički tandem Leo Kazinoti i Ivan Komić, uz pomoć legendi Hajduka Ivana Gudelja i Ivice Šurjaka. Na klupi će im se pridružiti i popularna pjevačica Ivana Kovač.

Veterani Hajduka Drago Ćelić i Nikica Cukrov najavljuju standardnu postavu u kojoj bi trebali nastupiti Balić, Vejić, Strinić, Ljubičić, Računica i Putnik, dok bi stručni stožer trebali činiti Zoran Vulić, Ivan Katalinić i Igor Štimac.

Slobodan ulaz, na rasporedu dva polufinala i finale

Program počinje 12. kolovoza u 18.30 sati, a najprije će biti odigrane dvije polufinalne utakmice. U prvom susretu sastat će se veterani Hajduka i 4. gardijska brigada, dok će u drugom polufinalu igrati Split Stars Team i NK Dalmatinac. Nakon polufinalnih susreta na rasporedu je finalna utakmica.

Ulaz na turnir je slobodan, a organizatori pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da svojim prilogom podrže humanitarnu akciju i pomognu oboljelim članovima obitelji s Mertojaka.