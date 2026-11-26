Jedan od najvećih uspjeha Hrvatske na Eurosongu od stjecanja samostalnosti ostvarila je Doris Dragović 1999. godine u Jeruzalemu. Splitska pjevačica s pjesmom "Marija Magdalena" osvojila je visoko četvrto mjesto sa 118 bodova, a maksimalnih 12 bodova dodijelile su joj Španjolska i Slovenija. Međutim, malo je nedostajalo da hrvatska predstavnica uopće ne nastupi u finalu.

Pjesmu koja je i danas veliki hit skladao je Tonči Huljić, dok je tekst napisala njegova supruga Vjekoslava. Doris je nastup na Eurosongu izborila pobjedom na Dori, a u Izrael je otputovala kao jedna od favoritkinja za pobjedu.

Punih 27 godina poslije Huljić je u emisiji "GastroAmbasador" otkrio detalje dramatičnih događaja koji su uzdrmali hrvatsku delegaciju samo dan i pol uoči finalne večeri. Sve je počelo kada je na vrata sobe Doris Dragović pokucala izraelska pjevačica i tadašnja eurovizijska pobjednica Dana International.

– Došla je Dana International, koja je godinu dana prije pobijedila, kucala na vrata Doris. Uzeli su nam određeni broj bodova, nikada nam nije kazano ni koliko ni što ni gdje, samo su nam rekli da smo kažnjeni i da budemo sretni što su nas ostavili – ispričao je Huljić.

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Norvežani tražili diskvalifikaciju Hrvatske

Problem je nastao zbog pratećih muških vokala koji su bili snimljeni na matrici, a nisu se izvodili uživo na pozornici. Službeni prigovor i zahtjev za diskvalifikaciju uputila je norveška delegacija, pozivajući se na tadašnja pravila Eurosonga prema kojima su svi vokali morali biti izvedeni uživo.

– Htjeli su nas diskvalificirati zato jer su na snimci bili muški vokali, a trebali su biti uživo na pozornici. Prvo su tražili da nas se izbaci, međutim pjesma je bila toliko popularna da jednostavno nisu mogli bez toga raditi – prisjetio se Huljić.

Poznati splitski skladatelj tada je predložio angažiranje pet pratećih vokala koji bi svoje dionice izveli uživo na pozornici, no njegov je prijedlog odbijen.

Hrvatskoj je na kraju dopušten nastup, ali je Europska radiodifuzna unija (EBU) naknadno izrekla kaznu. Hrvatskoj su za potrebe izračuna bodovnog prosjeka, o kojem je ovisilo sudjelovanje na budućim izdanjima Eurosonga, umanjeni bodovi za 33 posto.

Kazna, međutim, nije utjecala na službeni poredak natjecanja pa je Doris Dragović zadržala 118 bodova i četvrto mjesto. Pobjedu je te godine odnijela švedska predstavnica Charlotte Nilsson, koja je s pjesmom "Take Me to Your Heaven" osvojila 163 boda.

Huljić i danas smatra da je Doris trebala pobijediti

Unatoč službenom poretku, Huljić je i nakon gotovo tri desetljeća uvjeren da je upravo Doris Dragović trebala odnijeti pobjedu u Jeruzalemu.

I dok je prijetnja diskvalifikacijom ostala upamćena kao jedna od najvećih kontroverzi vezanih uz hrvatske nastupe na Eurosongu, "Marija Magdalena" odavno je nadživjela tadašnja previranja. Pjesma je postala jedan od najvećih hitova u karijeri Doris Dragović i do danas ostala jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih eurovizijskih nastupa.