Hugo Guillamón napušta Hajduk: Dogovorio raskid i seli u Sporting Gijón

Hugo Guillamón trebao bi postati novi nogometaš španjolskog drugoligaša Sporting Gijóna. Prema informacijama koje je objavio španjolski portal Killer Asturias, 26-godišnji veznjak postigao je dogovor o raskidu ugovora s Hajdukom, iako ga je sa splitskim klubom ugovor vezao još godinu dana.

Ugovor do 2028. godine

Ako sve bude realizirano prema planu, Guillamón bi u utorak trebao potpisati ugovor sa Sportingom na dvije sezone, odnosno do ljeta 2028. godine, uz mogućnost produženja suradnje za još jednu sezonu.

Kako piše Killer Asturias, španjolski nogometaš trebao bi tijekom ponedjeljka potpisati raskid ugovora s Hajdukom, nakon čega bi otputovao prema Valenciji. U Gijón bi trebao stići u utorak, kada se očekuje potpisivanje novog ugovora.