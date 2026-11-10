HTZ provodi adventsku kampanju na 11 tržišta

Hrvatska turistička zajednica pokrenula je kampanju posvećenu promociji hrvatskih adventskih događanja pod nazivom „The warmer side of Croatian winter…“, koja se provodi na 10 inozemnih tržišta te na domaćem tržištu. Kampanja, osim Hrvatske, obuhvaća i tržišta Njemačke, Austrije, Slovenije, Poljske, Češke, Italije, UK-a, Mađarske, Španjolske i BiH, a promotivne aktivnosti trajat će do sredine prosinca.

Kampanja prikazuje raznoliku adventsku ponudu hrvatskih destinacija, među kojima su Zagreb, Dubrovnik, Split, Opatija, Rijeka, Pula, Šibenik, Osijek, Varaždin, Samobor, Đakovo i dr. Kroz predstavljanje različitih manifestacija, običaja i blagdanskih ugođaja, kampanja ističe posebnost hrvatskih gradova i mjesta te mogućnosti za ugodan i zanimljiv zimski odmor.

„Želimo dodatno potaknuti interes za putovanja u Hrvatsku tijekom zimskih mjeseci te ukazati na bogatstvo sadržaja koje naše destinacije nude izvan glavnog dijela turističke godine. Adventska događanja izvrstan su primjer kako se lokalne tradicije, autentična iskustva i blagdanska atmosfera mogu pretvoriti u snažan motiv dolaska. Posebnu pozornost pritom usmjeravamo na tržišta koja su prometno kvalitetno povezana s našom zemljom“, istaknuo je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Kampanja se provodi putem digitalnih komunikacijskih kanala, uključujući CTV oglašavanje te aktivnosti na Facebooku, Instagramu, YouTubeu i TikToku, čime se nastoji dodatno povećati vidljivost hrvatske adventske ponude na ciljanim tržištima.