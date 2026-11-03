HTZ predstavlja ukupnu hrvatsku turističku ponudu na sajmu WTM u Londonu

Početkom studenog tradicionalno se održava World Travel Market (WTM) u Londonu, jedan od najvećih i najvažnijih turističkih sajmova na svijetu na kojem i ove godine Hrvatska turistička zajednica predstavlja ukupnu hrvatsku turističku ponudu. Na sajmu, koji se održava od 3. do 5. studenog , sudjeluje hrvatska turistička delegacija predvođena ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom i direktorom HTZ-a Kristjanom Staničićem, a na hrvatskom štandu svoju ponudu predstavlja i 32 suizlagača.

„Signali s britanskog tržišta pozitivni su za Hrvatsku, ovo je jedno od naših najvažnijih emitivnih tržišta, s kojeg kontinuirano ostvarujemo vrlo dobre rezultate, a britanski gosti među onima su s najvećom prosječnom dnevnom potrošnjom u Hrvatskoj. Upravo zato nastup na WTM-u koristimo i za niz sastanaka s vodećim britanskim turoperatorima, zrakoplovnim prijevoznicima i drugim partnerima, s posebnim naglaskom na jačanje zračne povezanosti, daljnji rast turističkog prometa i razvoj suradnje u 2027. godini. Istraživanja britanskog tržišta pokazuju da gosti sve više pozornosti posvećuju kvaliteti ponude i vrijednosti za novac te traže putovanja izvan glavnih ljetnih mjeseci, kraće gradske odmore i autentične doživljaje. Upravo su ti trendovi u skladu sa smjerom u kojem razvijamo hrvatski turizam – prema većoj kvaliteti i konkurentnosti, raznovrsnijoj ponudi i ravnomjernijoj turističkoj aktivnosti tijekom cijele godine. Naš je cilj dodatno ojačati poziciju Hrvatske na britanskom tržištu, ali i osigurati da daljnji razvoj turizma donosi veću vrijednost našim destinacijama, gospodarstvu i lokalnim zajednicama“, poručio je ministar Glavina.

Tijekom prvog dana sajma sastanci su vođeni s predstavnicima partnera i organizacija kao što su Jet2.com & Jet2Holidays, EasyJet Holidays, British Airways, TravelZoo, Love Holidays, Britansko udruženje putničkih agencija (ABTA), CBS travel, Travel Weekly i dr. Ključne teme bile su dosadašnje aktivnosti i rezultati, a određeni partneri najavljuju i dodatna proširenja u svojim programima prema hrvatskim destinacijama. Navedeno najbolje potvrđuje i posljednje istraživanje trendova ABTA-e prema kojem je potražnja za putovanjima na britanskom tržištu i dalje snažna unatoč rastu troškova života, geopolitičkim neizvjesnostima, poremećajima u zračnom prometu i klimatskim promjenama. Naime, čak je 88 posto ispitanika otišlo na barem jedan odmor tijekom prethodnih 12 mjeseci, što je jedan postotni bod više nego godinu ranije i jednako rezultatu iz 2019. godine. Važan pokazatelj istraživanja jest pozicija Hrvatske koja se nalazi na 13. mjestu ljestvice svjetskih destinacija koje britanski putnici planiraju posjetiti u sljedećih 12 mjeseci, što potvrđuje konkurentnu poziciju naše zemlje na važnom UK tržištu.

„Britansko tržište je vrlo važno za hrvatski turizam obzirom da je riječ o zemlji koja ulazi u top 10 tržišta s kojih ostvarujemo najveći turistički promet, a nedavno objavljeni rezultati TOMAS istraživanja pokazuju kako su Britanci drugi gosti po potrošnji, odmah iza vodećih Amerikanaca. Na UK tržištu uočavamo i zanimljivu promjenu, koja otvara dodatne potencijale i Hrvatskoj, a riječ je o city break turizmu, koji je postao najpopularniji oblik odmora britanskih gostiju. Hrvatska im je u tom kontekstu zanimljiva destinacija zbog blizine pa ćemo provoditi ulaganja i aktivnosti s ciljem daljnjeg jačanja avio prometa prema hrvatskim destinacijama i tijekom 2027., a prioritet ostaje i daljnje jačanje kvalitete ukupne turističke ponude“, izjavio je direktor Staničić, nadodavši kako Hrvatska ima stabilnu poziciju na tržištu što su potvrdili i brojni partneri tijekom razgovora.

Na pozitivne trendove s UK tržišta ukazuju i rezultati turističkog prometa, odnosno podaci sustava eVisitor prema kojima je s ovog tržišta u našoj zemlji tijekom prvih 10 mjeseci ostvareno 841 tisuća dolazaka (+2%) i 4,1 milijun noćenja (+1%). Pritom su Britanci najviše noćenja ostvarili u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a gledano po destinacijama u Dubrovniku, Splitu, Konavlima, Župi dubrovačkoj, Rovinju i Zadru.

„Naši partneri na britanskom tržištu prepoznaju Hrvatsku ne samo kao ljetni hit, već kao destinaciju visoke vrijednosti, autentičnosti i iznimne raznolikosti. Ono što nas posebno veseli jest činjenica da britanski organizatori putovanja aktivno proširuju svoje programe, što izravno utječe na produljenje glavnog dijela turističke godine. Britanski putnici danas više nego ikada traže autentična iskustva, vrhunsku gastronomiju, očuvanu prirodu i bogato kulturno nasljeđe. Naš fokus na promociju održivog turizma i ponude izvan ljetne sezone savršeno rezonira s trendovima na UK tržištu, gdje mlađe generacije i iskusni putnici sve više pažnje posvećuju ekološkoj i društvenoj odgovornosti destinacije“, smatra Bisera Fabrio, direktorica Predstavništva HTZ-a u Londonu.

Potpunu prezentaciju hrvatske eno-gastronomije upotpunila je prezentacija i degustacija hrvatskih vina, održana u sklopu hrvatskog štanda u suradnji Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore. Na sajmu se Hrvatska u sklopu izložbenog štanda predstavlja s prepoznatljivim vizualnim identitetom čije će panele i video zidove ukrašavati multimedijalni sadržaji povezani s novim promotivnim videom „Croatia – I hear it's beautiful“ s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi.