HTZ osvojio nagradu Jet2.coma za dugoročnog strateškog partnera!

Hrvatska turistička zajednica dobitnik je nagrade za dugoročnog strateškog partnera Jet2.coma, jednog od najvažnijih partnera hrvatskog turizma na britanskom tržištu. Dodjela je održana sinoć u sklopu godišnje konferencije Jet2.coma u Leedsu, a nagradu je preuzela Bisera Fabrio, direktorica Predstavništva HTZ-a u Velikoj Britaniji.

„Ova nam nagrada iznimno znači jer predstavlja priznanje partnerstvu koje se godinama temelji na međusobnom povjerenju, profesionalnosti i zajedničkom razumijevanju britanskog tržišta. Jet2.com je jedan je od naših važnih partnera i zajedno smo razvijali aktivnosti kojima Hrvatsku približavamo britanskim putnicima, istovremeno prateći njihove navike, očekivanja i nove trendove u putovanjima. Posebno je važno što naše partnerstvo povezuje promociju destinacije s konkretnom dostupnošću i snažnom zračnom povezanošću. Vjerujem da ćemo i u budućnosti nastaviti razvijati suradnju, s još većim naglaskom na cjelogodišnju ponudu Hrvatske“, kazala je Fabrio.

Posebna vrijednost partnerstva ogleda se u snažnoj povezanosti promocije hrvatskih destinacija s dostupnom zračnom povezanošću, a Jet2.com, koji je treći najveći britanski avioprijevoznik, svoje baze u Hrvatskoj ima u Puli, Splitu i Dubrovniku. Dodajmo kako je britansko tržište jedno od tradicionalno najvažnijih emitivnih tržišta za hrvatski turizam s kojeg u dosadašnjem dijelu godine ostvarujemo 785 tisuća dolazaka i preko 3,8 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od +2 posto u dolascima i +1 posto u noćenjima.