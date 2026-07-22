HTZ: Na Booking.com aktualna prva kampanja u cijelosti posvećena obiteljskom smještaju!

S ciljem podizanja svijesti o projektu i oznaci Local Host te poticanja rezervacija u obiteljskom smještaju, Hrvatska turistička zajednica je u suradnji s platformom Booking.com pokrenula zajedničku promotivnu kampanju „Experience real Croatia“ u čijem su središtu domaćini nositelji ove oznake. Kampanja je u lipnju pokrenuta na pet europskih tržišta, odnosno u Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj, a aktivna će biti do kraja srpnja. Kampanja je samo u lipnju zabilježila više od 3,5 milijuna impresija, što potvrđuje snažnu vidljivost hrvatske ponude privatnog smještaja na ključnim tržištima.

„Današnji gosti sve više traže autentičnost, osobni pristup i iskustva koja im omogućuju da destinaciju upoznaju na zanimljiv način. Upravo je s tim ciljem razvijena oznaka Local Host, kojom se prepoznaju i promoviraju domaćini koji svojim radom doprinose očuvanju identiteta destinacije, kulture, tradicije i okoliša. Obiteljski smještaj predstavlja važan i najbrojniji dio ukupne smještajne ponude te smo upravo zbog toga po prvi puta kreirali kampanju koja je u cijelosti posvećena promociji obiteljskog smještaja, ali i isticanju pravih domaćina, odnosno nositelja oznake od kojih su neki ujedno i glavni akteri svih promotivnih materijala“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, nadodavši kako se u projekt do sada uključilo preko 3400 domaćina, a najviše ih je u Istri, na Kvarneru te u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Uz aktivnosti na platformi Booking.com, Hrvatska turistička zajednica je tijekom lipnja na domaćem te na osam inozemnih tržišta, među kojima su Njemačka, Slovenija, Austrija, Italija, Poljska, Češka, Mađarska i Slovačka, za nositelje oznake Local Host provodila promotivne aktivnosti na online kanalima s posebnim naglaskom na društvene mreže Facebook, Instagram i YouTube. Uspješnost provedenih aktivnosti najbolje potvrđuje preko 69 milijuna ostvarenih impresija, dok je promotivni video kampanje dosegao gotovo 14 milijuna pregleda.

Oznaku Local Host mogu zatražiti svi oni koji, prema važećim propisima, imaju status domaćina uz uvjet da zadovoljavaju propisane kriterije kao što su autentičnost ponude, razina gostoljubivosti, ekološka osviještenost, kvaliteta u pristupu i informiranju gosta i dr. Detaljne upute za dobivanje oznake dostupne su na ovoj poveznici.