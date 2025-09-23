HTZ i Expedia Group predstavljaju novu kampanju kroz inicijativu Destination Giveback

Hrvatska turistička zajednica udružila je snage s Expedia Group u sklopu njihove inicijative Destination Giveback, koja je pokrenuta prošle godine i koja je usmjerena na podršku lokalnim zajednicama i subjektima u destinacijama s kojima ova popularna platforma za putovanja ostvaruje suradnju. Rezultat ove suradnje je zajednička promotivna kampanja koja za cilj ima predstavljanje manje poznatih hrvatskih destinacija i bogate kulturne baštine, od Dubrovnika i okolnih otoka do Istre, otkrivajući pritom skrivene uvale, povijesne gradiće i živopisne lokalne tradicije. Osim što inspirira na putovanja, kampanja podiže i svijest o očuvanju morskih ekosustava, odnosno očuvanju osjetljivih podvodnih staništa Jadrana.

„Izuzetno nam je drago što smo kroz suradnju s Expedia Group pokrenuli ovu kampanju kojom dodatno promoviramo manje poznate hrvatske destinacije i našu bogatu kulturnu baštinu. Hrvatska turistička zajednica sustavno radi na održivom razvoju turizma te na podizanju svijesti o očuvanju prirodnih resursa. Kroz inicijativu Destination Giveback dodatno naglašavamo našu predanost zaštiti morskih ekosustava i istodobno nudimo gostima jedinstvene i autentične doživljaje. Vjerujemo da ovakva partnerstva doprinose boljoj međunarodnoj prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije visoke vrijednosti i održivog turizma“, poručila je Martina Srnec, direktorica Sektora za marketing i komunikacije HTZ-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Inicijativa Destination Giveback također podrazumijeva donacije za lokalne projekte pružajući tako podršku lokalnim zajednicama i potičući rast turizma, a da je tome tako najbolje potvrđuje i jednokratna donacija Expedie Group u iznosu od 10.000 eura koja je dodijeljena Suncu, Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj iz Splita. Ova donacija ujedno podupire edukaciju i podizanje javne svijesti o važnosti zaštite morskih ekosustava, kako bi prirodne ljepote Hrvatske ostale sačuvane za buduće generacije. Uručenju donacije prisustvovala je i Ivana Vladović, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije, koja također ostvaruje suradnju s Expedia Group na promotivnim projektima.

„Suradnja s Hrvatskom turističkom zajednicom odražava zajedničku predanost predstavljanju skrivenih dragulja svijeta, uz istovremenu zaštitu prirodnih bogatstava koja ih čine posebnima. Isticanjem bogate kulturne baštine Hrvatske i podržavanjem očuvanja mora kroz našu inicijativu Destination Giveback, pomažemo osigurati da i buduće generacije mogu doživjeti čaroliju Jadrana, baš kao što mi to činimo danas“, izjavila je Jennifer Andre, potpredsjednica za razvoj poslovanja Expedia Group.

Zahvalu Expedia Group na donaciji uputila je Maja Jurić, voditeljica Odjela za komunikacije i zagovaranja pri Udruzi Sunce, koja je dodatno naglasila da će se sredstva usmjeriti na edukaciju i podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja livada posidonije, odnosno za sufinanciranje javnih događanja u sklopu projekta BIOPRESSADRIA. „Nakon Hvara, projekciju o posidoniji prikazat ćemo i na Korčuli, 26. rujna na lokaciji Veliki Revelin te pozivamo sve građane i posjetitelje da nam se pridruže te zajedno s nama doprinesu zaštiti mora i njegove bioraznolikosti“, zaključila je Jurić.