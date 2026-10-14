Nakon jučerašnjeg incidenta s naoružanim Ajaxovcima, policija i danas na splitskoj Rivi: Zaustavljaju ljude i provjeravaju dokumente

Na splitskoj Rivi ni danas, u srijedu 14. listopada, ne nedostaje policijskih aktivnosti. Kako je zabilježila ekipa Dalmacije Danas, policijski službenici zaustavljali su ljude, od njih tražili osobne dokumente te obavljali provjere identiteta. Današnje postupanje policije dolazi nakon jučerašnjih događaja koji su uznemirili dio građana i ponovno otvorili pitanje sigurnosti u središtu Splita uoči dolaska velikog broja gostujućih navijača.

Jučer privedeni navijači Ajaxa, policija pronašla noževe i druge opasne predmete

Podsjetimo, u utorak je na splitskoj Rivi došlo do policijske intervencije povezane s navijačima nizozemskog Ajaxa. Kako smo ranije izvijestili, policija je postupala prema skupini nizozemskih navijača, a među oduzetim predmetima bili su noževi, kamen i drugi predmeti pogodni za napad.

Ukupno 19 navijača Ajaxa privedeno je pred dežurnog suca splitskog Prekršajnog suda. Policija je protiv njih podnijela optužni prijedlog kojim je zatražena kazna zatvora od 15 dana te zabrana posjećivanja Rive i Poljuda u trajanju od 24 mjeseca. Prema informacijama iz policijskog optužnog prijedloga, pravovremenom intervencijom spriječen je mogući sukob koji je, zbog prisutnosti opasnih predmeta, mogao imati ozbiljne posljedice.

Posebno su zanimljivi detalji koje su iznijeli svjedoci jučerašnjeg događaja. Prema njihovim navodima, prije dolaska interventne policije skupini nizozemskih navijača pristupila su dvojica muškaraca te je došlo do razgovora o mogućem dogovoru za obračun na drugoj lokaciji. U policijskom optužnom prijedlogu spominje se mogućnost da se radilo o pripadnicima Torcide, a prema ranije objavljenim informacijama, razgovaralo se o mjestu udaljenom od velikog broja prolaznika i turista na Rivi.

Hajduk i Ajax sutra na Poljudu, policija najavila pojačani nadzor

Podsjetimo, Hajduk i Ajax igraju u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 18:45 sati na Poljudu, u prvom kolu ligaške faze UEFA Konferencijske lige. Splitska policija već je najavila pojačane sigurnosne mjere uoči utakmice, tijekom njezina održavanja i nakon završetka. Posebna pozornost usmjerena je na lokacije na kojima se očekuju okupljanja domaćih i gostujućih navijača.

Iz policije su pozvali građane, ugostitelje i djelatnike trgovina u centru grada da odmah prijave situacije koje bi mogle prerasti u sukobe ili narušavanje javnog reda i mira.