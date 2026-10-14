Htio na Hajduk – Ajax, ostao bez novca i ulaznica: Mladi Splićanin nasjeo na prijevaru!

Umjesto ulaznica za utakmicu Hajduka i Ajaxa, 23-godišnji Splićanin ostao je bez 120 eura. Nakon što je uplatio dogovoreni iznos, prodavatelj je prekinuo komunikaciju, a ulaznice nikada nisu stigle.

Splitska policija zaprimila je prijavu 23-godišnjaka koji je putem internetskog oglasnika za kupnju i prodaju pronašao oglas za ulaznice za nogometnu utakmicu Hajduk – Ajax.

Mladić je stupio u kontakt s prodavateljem te dogovorio kupnju dviju ulaznica po ukupnoj cijeni od 120 eura. Kao način plaćanja dogovorena je uplata putem A-bonova.

Nakon što je kupio i prodavatelju poslao tri bona u ukupnoj vrijednosti od 120 eura, komunikacija je naglo prekinuta. Prodavatelj mu se više nije javljao, a dogovorene ulaznice nije dobio.

Slučaj je prijavljen policiji.