Htio je samo napraviti put za traktor, a onda je naišao na blago staro više od 1000 godina: Arheolozi nisu mogli vjerovati svojim očima

Arheolozi u južnoj Norveškoj pronašli su četiri vrijedne srebrne narukvice iz vikinškog doba, zakopane prije više od tisuću godina. Posebno ih je iznenadilo mjesto pronalaska – blago je bilo skriveno ispod poda kuće u kojoj su, prema njihovim pretpostavkama, živjeli robovi, prenosi Science Norway.

Otkriće se dogodilo tijekom arheoloških istraživanja na zemljištu na kojem je poljoprivrednik planirao izgraditi novi traktorski put. Na dubini od samo dvadesetak centimetara pronađene su četiri velike srebrne narukvice, svaka s drukčijim ukrasima.

Arheolog Volker Demuth iz Arheološkog muzeja Sveučilišta u Stavangeru opisao je pronalazak kao najvažniji trenutak svoje profesionalne karijere.

Blago skriveno ispod kuće

Daljnjim istraživanjima otkriveni su ostaci velikog i nekada moćnog vikinškog gospodarstva. Na lokalitetu su pronađeni tragovi više građevina, kao i ostaci posuda, noževa, zakovica i brusnog kamenja.

Među građevinama se nalazila i manja kuća za koju stručnjaci pretpostavljaju da je služila kao smještaj robovima ili slugama. Upravo ispod njezina poda bilo je zakopano srebro.

Posebnu vrijednost pronalasku daje činjenica da su narukvice pronađene na izvornom mjestu na kojem su ih Vikinzi ostavili. Takve su situacije rijetke jer se vrijedni predmeti najčešće pronalaze na obrađenim poljoprivrednim površinama, gdje su tijekom stoljeća pomaknuti.

Jesu li Vikinzi pobjegli pred napadačima?

Istraživači smatraju da gospodarstvo i blago potječu iz 10. stoljeća, razdoblja obilježenog sukobima i nesigurnošću.

Otkriveno je i da je gospodarstvo u jednom trenutku izgorjelo. Zbog toga postoji mogućnost da su njegovi stanovnici sakrili dragocjenosti prije bijega pred napadačima.

Ipak, točan razlog zakopavanja srebra zasad nije poznat, prenosi Science Norway.

Srebro je bilo simbol bogatstva

U vikinško doba Norveška nije imala vlastite rudnike srebra, pa je dragocjeni metal stizao iz drugih zemalja trgovinom, kao dar ili kao ratni plijen.

Srebro je tada imalo iznimno važnu gospodarsku i društvenu ulogu. Nakit se često izrađivao pretapanjem stranih kovanica, među kojima su bile i one arapskog podrijetla.

Pronađene narukvice podsjećaju na srebrne ogrlice otkrivene u istoj regiji još 1769. godine, a arheolozi ne isključuju mogućnost povezanosti tih nalaza.

Istraživanja lokaliteta nastavljena su, a pronađeno blago planirano je za izlaganje u Arheološkom muzeju u Stavangeru.