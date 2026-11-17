Hrvatska stranka prava (HSP), Podružnica Split, oglasila se povodom reakcija na nedavni mimohod održan u spomen na Franu Tentu. U priopćenju koje potpisuje predsjednik splitskog HSP-a Marijo Popović kritiziraju stranke ljevice, posebno Možemo i SDP, tvrdeći da im nije zasmetalo samo obilježavanje Tentinih stradanja, nego ponajprije antikomunistički povici koji su se mogli čuti tijekom okupljanja.

Prije tri dana u Splitu je održan mimohod u znak sjećanja na Franu Tentu, mladića koji je stradao nakon zatvaranja u kaznionici u Lepoglavi. Povod okupljanju bila je obljetnica njegove smrti, a sudionici su tijekom mimohoda uzvikivali parole i pjevali domoljubne pjesme.

Iz splitskog HSP-a poručuju kako u takvom načinu obilježavanja ne vide ništa sporno te ističu da se i sami zalažu za očuvanje nacionalnih i domoljubnih vrijednosti.

HSP kritizira reakcije Možemo i SDP-a

U priopćenju navode da su reakcije lijevih političkih stranaka, koje su kritizirale mimohod i prozvale gradsku vlast zbog njegova održavanja, prema njihovu mišljenju politički motivirane.

„Razumljivo nam je da ljevičari pokušavaju prikupiti političke poene na ovoj temi spominjući crnu boju, maskirane momke, ustaše i slično, ali pravi razlog njihove reakcije je nešto sasvim drugo”, poručuju iz HSP-a.

Smatraju da je najveće nezadovoljstvo izazvalo uzvikivanje antikomunističkih parola.

„Pjevanje odnosno pokliči 'smrt komunizmu' su ono što je zapravo uznemirilo njihove duhove. Dirati u njihove svetinje i ono za čim još uvijek žale je njima zapravo najveći udarac”, stoji u priopćenju.

„Vaša Jugoslavija neće se više vratiti”

Iz splitskog HSP-a osvrnuli su se i na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te stradanja Vukovara i Škabrnje.

U tom kontekstu kritizirali su, kako navode, iskazivanje nostalgije za bivšom Jugoslavijom i komunističkim sustavom, povezujući svoju poruku sa zločinima počinjenima tijekom hrvatske povijesti.

„Drugovi s ljevice, očito vam još nije jasno i niste se pomirili s činjenicom da živimo u našoj domovini, slobodnoj i nezavisnoj Republici Hrvatskoj i da se vaša Jugoslavija neće više vratiti”, poručuju iz HSP-a.

Pozvali političke protivnike da se suzdrže od „politikanstva”

Na kraju priopćenja predsjednik splitskog HSP-a Marijo Popović pozvao je političke protivnike da se tijekom dana sjećanja na žrtve hrvatskog naroda suzdrže od političkih prepucavanja.

„Imajte barem minimum dostojanstva i u ove dane sjećanja na žrtvu hrvatskog naroda nemojte se baviti politikanstvom”, zaključuje se u priopćenju.

Priopćenje potpisuje Marijo Popović, predsjednik Podružnice Split Hrvatske stranke prava.