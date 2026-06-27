Hrvoje Znaor uoči utakmice Vatrenih: "Ne tražimo savršenstvo, nego srce, hrabrost i odgovornost"

Uoči nove utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, za Dalmaciju Danas hrvatsku nogometnu reprezentaciju komentira Hrvoje Znaor, u Splitu i Hrvatskoj poznati sportaš i humanitarac

Hrvatska nogometna reprezentacija nije obična sportska priča.

Ona je jedan od najuspješnijih nacionalnih projekata moderne Hrvatske.

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Zemlja od jedva četiri milijuna ljudi osvojila je tri svjetske medalje: broncu 1998., srebro 2018. i broncu 2022. godine. Uz to, Hrvatska je bila i finalist Lige nacija 2023., a od 1998. do danas postala je nogometna velesila koja se ne mjeri brojem stanovnika, nego karakterom, talentom i rezultatom.

Zato svaka rasprava o reprezentaciji mora početi od poštovanja.

Ali poštovanje ne znači nužno i šutnju.

Danas Hrvatska ne izgleda uvjerljivo. Igra često djeluje sporo, bez jasne ideje, s previše dodavanja bez dubine i premalo rizika. Previše je lutanja u sustavu, previše čekanja da se utakmica sama otvori, a premalo odlučnosti da se protivnik slomi. Ne može se stalno živjeti od stare slave, Modrićeve genijalnosti i mitskog “karaktera”. Karakter je čudo, ali nije taktika. Srce je važno, ali ne smije biti zamjena za plan.

Posebno boli dojam da se ne koriste uvijek najbolji ili najspremniji igrači. Hrvatska nema luksuz držati energiju, brzinu, formu i glad na klupi dok se na terenu čeka inspiracija.

Ako netko igra u boljoj formi, ako može donijeti okomitost, agresiju, duel, završnicu ili ritam, onda mora igrati. Reprezentacija nije prostor za zasluge iz prošlosti, nego za najbolje rješenje danas.

Jer ovo nije prijateljska utakmica. Ovo je Svjetsko nogometno prvenstvo. Najveća svjetska sportska pozornica.

A Hrvatska je kroz povijest dokazala da zna igrati najveće utakmice. Od Šukerove generacije 1998., preko finala u Moskvi 2018., do bronce u Kataru 2022., ova reprezentacija učinila je nešto što mnoge veće, bogatije i nogometno moćnije države mogu samo sanjati.

U sedam nastupa na svjetskim prvenstvima Hrvatska je tri puta bila među tri najbolje reprezentacije svijeta. To nije slučajnost. To je sustav talenta, mentaliteta i pobjedničke kulture.

Zato je kritika danas nužna.

Ne zato da se ruši reprezentacija, nego zato da se spasi ono što je najbolje u njoj.

No postoji nešto gore od loše igre. To je loša namjera.

Dio medija i novinara otvoreno piše kolumne i likuje da jedva čeka hrvatski poraz te da bi im ispadanje reprezentacije bilo osobna satisfakcija.

Kao da im je važnije dokazati da su “oni znali” nego vidjeti Hrvatsku u nokaut-fazi. Takvi ne kritiziraju da bi Hrvatska bila bolja. Oni čekaju da Hrvatska padne kako bi mogli stajati iznad njezina poraza.

To nije novinarstvo. To je navijanje protiv vlastite zemlje s novinarskom akreditacijom.

Naravno da treba pitati zašto igra nije bolja. Treba pitati zašto se luta. Treba pitati zašto neki igrači nemaju veću minutažu. Treba pitati zašto Hrvatska protiv slabijih protivnika često izgleda kao da se muči sama sa sobom. Ali jedno je postaviti pitanje, a drugo je priželjkivati slom.

A tu je granica.

Hrvatska pobjeda protiv Paname možda nije bila lijepa, ali je bila važna. Na velikim turnirima ne preživljavaju uvijek najljepši, nego najčvršći. Jedna pobjeda može promijeniti atmosferu, vratiti vjeru, otvoriti put i pokrenuti momčad.

Hrvatska je bezbroj puta pokazala da joj treba samo iskra da ponovno postane opasna.

Zato sada nije vrijeme za sitne osvete, medijske komplekse i navijačko samosažaljenje. Sada je vrijeme da se bude uz reprezentaciju.

Kritizirati? Da.

Tražiti bolju igru? Apsolutno.

Prozvati loše odluke? Naravno.

Ali navijati da Hrvatska ispadne – to nije kritika.

To je poraz karaktera.

Ova reprezentacija zadužila je Hrvatsku više nego mnoge institucije ili pojedinci. Donijela je radost, ponos, međunarodni ugled i osjećaj zajedništva koji se ne može kupiti novcem. Kada je Hrvatska igrala finala i polufinala, cijeli svijet je znao za nas.

Za nekoliko sati ponovno ćemo stati pred televizore, na trgove i u kafiće. Ponovno ćemo strepiti kod svakog kornera, psovati promašaje, slaviti svaki gol i živjeti svaku minutu kao da smo na terenu. Tako je uvijek bilo kada igra Hrvatska.

Upravo zato danas nije trenutak za likovanje nad mogućim neuspjehom niti za unaprijed napisane osmrtnice reprezentaciji. Za analize će uvijek biti vremena. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka moći ćemo secirati svaki potez, svaku izmjenu i svaku pogrešku izbornika, njegova stožera i igrača.

Ali dok utakmica traje, postoji samo jedna boja, jedan grb i jedna želja.

Neka Vatreni odigraju hrabrije. Neka izbornik povuče odvažnije poteze. Neka igrači pokažu zašto godinama pripadaju svjetskom vrhu. I neka ponovno probude onaj hrvatski inat koji je toliko puta rušio nogometne velikane.

Jer, koliko god danas bili kritični, koliko god se ne slagali s pojedinim odlukama, jedno se ne smije promijeniti – kada igra Hrvatska, navija se za Hrvatsku.

Večeras, a nadam se i dalje kroz turnir, ne tražimo savršenstvo, nego srce, hrabrost i odgovornost prema hrvatskom dresu.

Igrajte hrabro i ponosno za milijune ljudi koji će zdušno navijati dok traje utakmica i nakratko zaboraviti na svoje probleme. Igrajte za djecu koja će sutra na igralištima imitirati vaše poteze, igrajte za sve branitelje koji su stvarali ovu državu, igrajte za svoj narod koji vas voli, ali i za one iz vlastitog dvorišta koji mrze svaku hrvatsku pobjedu i sve hrvatsko.

Pokažite da se hrvatski dres ne nosi zbog prošlih zasluga, nego se u njemu svaka utakmica iznova zaslužuje.

Večeras, a nadamo se i dalje kroz turnir na ovom Svjetskom prvenstvu, ne trebate odgovarati ni kritičarima ni onima koji vas unaprijed otpisuju. Njima ništa ne dugujete. Dugujete jedino sebi, hrvatskom grbu na prsima i milijunima ljudi koji će, unatoč svim kritikama, ponovno stati uz vas.

Izađite bez straha. Igrajte hrabro, odgovorno i s vjerom da se utakmica dobiva karakterom jednako koliko i kvalitetom. Ostavite posljednji atom snage na travnjaku, pa neka nakon posljednjeg sučeva zvižduka nitko ne može reći da ova generacija nije dala sve od sebe.

Jer pobjede prolaze, medalje ostaju u vitrinama, ali ono što narod pamti jest odnos prema svetom dresu.

Hrvatska će oprostiti promašaj, oprostiti i poraz, ali nikada neće oprostiti nedostatak srca, hrabrosti i borbenosti, i to na najvećoj svjetskoj sportskoj pozornici.

Zato, sretno Vatreni, pokažite da ste najbolji kad je najteže!