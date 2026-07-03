Hrvoje Maleš se više neće kandidirati za predsjednika Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske. Javnost je o tome obavijestio priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Odmah ću naglasiti da se više neću kandidirati na idućim izborima jer mislim da sam završio jedan dobar ciklus pa ću svakako dati osvrt na rad, kako mene, tako i mog tima, a i uputiti zahvalu svim suradnicima, ponajviše Denisu Kosoru kao glavnom operativcu za organizaciju, tajniku Stipi Rogošiću, kao i djelatnicima, potpredsjednicima Saveza, članovima IO-a, predsjednicima i članovima komisija, te svim klubovima, ponajviše mom Hajduku.

Rad mog tima je bio koncipiran da svatko vodi svoj dio posla, a moje nemiješanje ni sugeriranje te puno povjerenje, vrlo brzo je dalo rezultate u kojem se predsjednika prestalo zivkati tko će suditi tko će delegirati, zašto mora platiti sve itd. Stvorili smo sustav koji donosi odluke i njih se drži. Napravili smo financijsku konsolidaciju Saveza, aktivirali se na društvenim mrežama, stekli dodatne prihode, smanjili razne troškove, dovevši Savez u stabilnost, stvorili nove partnere, otvorili razgovore sa sponzorima, s Liječničkom komisijom ukazali na probleme s umjetnom travom s ispunom (prvenstveno granulatom), izborili se za veću zastupljenost u HNS-u.

Na mjesto predsjednika saveza izabran sam na Skupštini saveza 15. rujna 2025. godine, a pravomoćno rješenje je došlo krajem 11. mjeseca, ali smatram da smo zajedno (predsjednik, IO NSŽSD i komisije saveza) napravili dosta pomaka u ovih nekoliko mjeseci rada.

1. Umjetna trava

Primarno vođen idejom da ukažem na opasne elemente u granulatu, prihvatio sam se ove zadaće, te se dogodila izvrsna suradnja sa EU zastupnicom Biljanom Borzan (direktive EU i zakoni), resornim ministrom Tonćijem Glavinom i državnim tajnikom za sport Josipom Pavićem (bodovanje u natječaju za umjetnu travu), resornim dožupanom Stipom Čogeljom i županijskim pročelnikom za sport Željkom Primorcem, kojom smo pomakli stvari da smo danas preteča u postavljanju novijih generacija umjetne trave. Posebno moram istaći gradove Split i Solin, te općinu Podbablje, uz Županiju SD koji su prihvatili mišljenje liječničke komisije NSŽSD kod postavljanja novih terena s umjetnom travom, a vjerujem da će i drugi gradovi i općine ići u ovom smjeru kod postavljanja novih terena.

2. Financijska stabilizacija poslovanja NSŽSD i saniranje nezaduženih obveze proteklog razdoblja

Financijsko stanje saveza po preuzimanju je bilo zabrinjavajuće, savez je imao preko 450.000 EUR nenaplaćenih potraživanja (starih od 1-5 godina) od klubova, Savez nije mogao izvršavati svoje obveze plaćanja prema sucima, delegatima, dobavljačima, isplata plaća prema samim zaposlenicima Saveza je bila upitna.

Kroz 2026. smo platili obveze prema sucima i delegatima iz 2025. godine koje nisu bile ni računovodstveno zaknjižene. A u našem mandatu plaćeno je oko 300.000 EUR dospjelih obveza. U samom startu smo zaustavili nastajanje ikakvih troškova, te krenuli u procese naplate.

Po rješenju o pravomoćnosti u studenom 2025. smo donijeli odluke, bez odgode, te aktivnim djelovanjem u naplati dugovanja starijih od 12 mjeseci, razgovorima sa dobavljačima, financijsko stanje počeli stabilizirati. Nažalost neka potraživanja su otišla u zastaru, no trenutno Savez potražuje jedino naknade nastale u 2026. godini, dok su potraživanja od 2024. i ranije naplaćena, osim od dva kluba koja su i dalje suspendirana. U procesu naplate smo za potraživanja iz 2025. za koja smo dogovorili cesije s gradovima i općinama te kroz ovaj tjedan i taj novac sjeda na račun Saveza.

Daljnja projekcija je da do početka iduće sezone obveze moraju biti plaćane, a nove iz iduće sezone do 31. 10. te je planirano da Savez u izviješću za 2026. godinu nema nikakvih ni obveza ni potraživanja.

Nažalost, praksa neplaćanja obveza prema savezu je bila nešto 'normalno', pa je sam proces naplate i suspenzija dužnicima doveo da je dio klubova nezadovoljan s tim aktivnostima, ali velika zahvala ide mnogim gradonačelnicima i načelnicima, budući da smo putem cesija naplatili veliki dio potraživanja, a bez da previše opterećujemo klubove.

U projekciji poslovanja smo smanjili troškove samog Saveza za oko 40.000 EUR (reprezentacija, putni nalozi, računovodstveni troškovi, mobiteli, zabranjeno korištenje privatnog vozila u službene svrhe, u godinu dana nije nastao ni jedan trošak hotela, a samo je u godinu dana plaćen jedan račun u restoran kad smo imali visoko izaslanstvo HNS-a…)

Ostvaren je i dodatan prihod od oko 32.000 EUR (Županijska zajednica sportova, HNS kroz pomoć otočnim klubovima, kao i odobren projekt o postavljanju kamera na 27 sportskih terena gdje nam je Županija odobrila 50.000 eura koja bi trebala sjesti krajem srpnja, te se nadam da će Savez sam natječaj adekvatno završiti.

Riješili smo veliki problem sa sucima, kojima se kasnilo plaćanje pa nisu imali motiva suditi, te su sve obveze plaćene, podignute i naknade s tendencijom daljnjeg povećanja. U suradnji sa Županijom je otvoren natječaj za sufinanciranje mladih sudaca.

Unatoč općoj inflaciji nismo podizali apsolutno nikakve naknade prema klubovima, a istovremeno smo povećali naše obveze prema sucima i delegatima.

3. Veći broj članova komisija IO HNS iz našeg saveza

NSŽSD je po svim kriterijima drugi savez u RH po veličini, nositeljima kvalitete, broju igrača, teritorijalno najveći savez, stoga smo kroz niz sastanaka sa vodstvom HNS-a tražili veću zastupljenost u tijelima i komisijama HNS, osobito najbitnijim komisijama koji se odnose na natjecanje i na pravno-disciplinska pitanja.

4. Veći broj klubova našeg saveza u završnici nogometnog Kupa Hrvatske

NSŽSD je argumentirano predstavio vodstvu HNS-a i natjecateljskoj komisiji HNS-a razloge i argumente prema kojima je nužna izmjena propozicija završnice HNK, temeljena na broju klubova, kvaliteti klubova i broju igrača u savezu. Argumenti su prihvaćeni, te je na sjednici natjecateljske komisije HNS-a u 05/2026 g, usvojen prijedlog izmjena propozicija završnice HNK.

5. Veći broj delegata iz našeg saveza u nogometnim natjecanjima na nacionalnoj razini (SHNL, 1 NL, 2 NL)

U svakoj od ove tri nacionalne lige predložili smo po jednog novog delegata, što je usvojeno na natjecateljskoj komisiji HNS-a održanoj u 05/2026. godine.

6. Održavanje utakmica nacionalnih reprezentacija na području našeg saveza

U sastancima sa vodstvom HNS-a tražili smo veću participaciju našeg saveza i klubova našeg saveza kao domaćina utakmica nacionalnih reprezentacija. Kako je kalendar već bio u 90% slučajeva potvrđen prije stupanja na dužnost vodstva našeg saveza, nije bilo velikog prostora za djelovanje, ali smo uspjeli dogovoriti održavanje 2 aktivnosti (utakmica kvalifikacija ženske seniorske reprezentacije u Sinju i utakmice U-19 futsal reprezentacije u Makarskoj)

7. Imenovanje svih tijela natjecanja u organizaciji NSŽSD i provedba istih

U kratkom roku smo odmah nakon skupštine u rujnu morali osigurati provedbu natjecanja mladeži i seniora u organizaciji NSŽSD, od tijela natjecanja, do propozicija i sva natjecanja smo uspjeli pokrenuti i završetak je bio u predviđenim rokovima.

8. Sastanci s klubovima po rangovima natjecanja

Tijekom travnja i početkom svibnja održani su sastanci predsjednika saveza i klubova podijeljenih prema rangovima natjecanja, kako bi se svi klubovi i oni koji imaju predstavnike u IO ili komisijama i oni koji ih nemaju uključili u rad i dali prijedloge prema savezu u vezi natjecanja u kojima participiraju ili drugih problema. Održani su sastanci po grupama: ( 04/2026. klubovi SHNL, SHNLŽ, 1NL, 2 NL ; 04/2026. klubovi 3 HNL jug ; 04/2026 klubovi SHMNL, 1HMNL, 04/2026. klubovi ŽNL i 05/2026. klubovi otoka Hvara

Pozivi su poslani svim klubovima, a prisustvo na sastancima je bilo cca 65 % klubova. Promemorije sa sastanaka su u prilogu (glavne teme: natjecanja na nacionalnoj/županijskoj razini, financije, infrastruktura, kadrovi)

9. Direktni TV prijenosi na nacionalnoj razini – MAX TV/HDTV

U cilju promocije klubova, Saveza i natjecanja na županijskoj razini po prvi put u povijesti saveza, vjerujem i na državnoj razini, realizirana su tri direktna TV prijenosa (polufinale i finale Županijskog Kupa i derbi utakmica 1 ŽNL ) na nacionalnoj platformi MAX TV, HDTV kanal 411. Naše finale kupa je bilo apsolutno najgledanije finale županijskog kupa u HR, a utakmica Imotski - Uranija se gledala diljem Hrvatske.

10. Sastanci s gradonačelnikom Splita i JUŠOS – dvoranski termini za futsal klubove

Održana su dva sastanka sa Gradonačelnikom Splita, pročelnikom za sport i ravnateljicom JUŠOS kako bi se u sezoni 2026/27 za klubove Grada Splita (MNK Torcida, MNK Hajduk, AFCU, MNK Split, MNK Bačvice, MNK Mejaši, MNK Genius) povećao broj termina za korištenje dvorana u vlasništvu Grada (Gripe, bazeni, Mejaši i u budućnosti Spaladium Arena). Satnica će se sigurno povećati u sezoni 2026/27, a u kolovozu će se znati točan broj termina.

11. Seminar trenera NSŽSD za osvježavanje licenci

Nakon dosta godina, NSŽSD je organizirao seminar trenera u vlastitoj organizaciji (do sada je to radilo središte HNS-a), čime je omogućeno trenerima da steknu dodatne bodove za osvježenje od UEFA C do UEFA PRO licenci. Seminaru je prisustvovalo preko 150 trenera, održan je na FESB-u krajem ožujka 2026. g.

12. Predavanja/edukacije za trenere - suradnja akademija Hajduka i NSŽSD

U suradnji HNK Hajduk i NSŽSD u kino sali stadiona Poljud održana su dva predavanja/edukacije za trenere omladinskih škola Hajduka i klubova NSŽSD. Predavači: Slaven Bilić, Ante Ivišić.

13. Nabavka sportske opreme za selekcije mlađih uzrasta NSŽSD

Nažalost, oprema koju koriste naše selekcije u nastupima na selektivnim utakmicama unutar MNO i HNS-a, stara je preko 20 godina. Nužno je bilo pokrenuti nabavku iste i osigurati sredstva za to. Ponude su prikupljene, sredstva osigurana pa vjerujem da se proces može završiti do kraja.

14. Financijska pomoć klubovima otoka Brača, Hvara i Visa koji se natječu u ligama izvan otoka

Ovi klubovi za natjecanje imaju povećane troškove u odnosu na kubove s kopna, osobito u natjecanjima mladeži. Prema kriterijima podržanim od IO NSŽSD, upućena je zamolba za pomoći prema HNS-u, te su odobrena sredstva u iznosu od 20.000 EUR za ove klubove koji će se raspodijeliti prema kriteriju broja mlađih kategorija koji se natječu izvan otoka.

Na kraju, isprika i onim kojima nisam odgovarao na pozive na sastanke (i dalje držim da operativno uz tajnika imaju komisije), odlazio na proslave, ni uručivao nagrade, te je to glavni razlog zašto se neću prijaviti na novim izborima, jer jednostavno nemam vremena, a ova funkcija to iziskuje, pa uz ispriku bih naveo da je to ujedno bio i loš dio u mom radu.

Siguran sam da smo proširili bazu Hajduka i pridobili neke klubove koji u početku i nisu bili s nama.

S druge strane, ako smo s novim eko terenima zaustavili neki loš proces samo za jedno dijete, spasili smo cijeli svijet.