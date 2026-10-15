Hrvoje Biošić ponovno na čelu Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije

Hrvoje Biošić ponovno je izabran za predsjednika Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije. Odluka je donesena na konstituirajućoj sjednici Skupštine održanoj u srijedu, a dosadašnjem predsjedniku i vlasniku obrta "Breza" iz Podbablja povjeren je novi četverogodišnji mandat. Biošić je prvi put na čelo županijske Komore došao u prosincu 2024. godine, nakon smrti dugogodišnjeg predsjednika Ivana Gotovca. Tada je preuzeo dužnost kako bi dovršio započeti mandat, dok će sada Komoru voditi tijekom punog četverogodišnjeg razdoblja.

Naglasak na boljem položaju obrtnika i dostupnijim potporama

Tijekom dosadašnjeg mandata Biošić je poseban naglasak stavio na jačanje položaja Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije unutar nacionalnog komorskog sustava, kao i na snažnije zastupanje interesa obrtnika.

Intenzivirana je suradnja s Hrvatskom obrtničkom komorom, drugim županijskim komorama te državnim, županijskim i lokalnim institucijama. Među prioritetima bili su poboljšanje uvjeta poslovanja, dostupnost potpora malim i mikro poduzetnicima te aktivnije sudjelovanje u predlaganju mjera namijenjenih obrtnicima. U godini obilježavanja 30. obljetnice djelovanja županijske Komore potpisana je i Povelja o prijateljstvu s Obrtničkom komorom Zagreb, čime je dodatno osnažena suradnja obrtnika iz različitih dijelova Hrvatske.

Biošić: "Komora mora biti na raspolaganju svakom obrtniku"

Nakon ponovnog izbora Biošić je zahvalio kolegama na ukazanom povjerenju te najavio nastavak aktivnosti usmjerenih na konkretne potrebe obrtnika. "Zahvaljujem kolegicama i kolegama obrtnicima na ponovno ukazanom povjerenju. U proteklom razdoblju uspjeli smo ojačati položaj naše Komore i njezin glas unutar nacionalnog komorskog sustava. Želim da se to u narednom mandatu još više osjeti kroz konkretnu pomoć našim obrtnicima, dostupnije potpore i bolje uvjete poslovanja. Komora mora biti na raspolaganju svakom obrtniku i na tome ćemo nastaviti raditi", poručio je Hrvoje Biošić. Prije dolaska na čelo županijske Komore Biošić je deset godina vodio Udruženje obrtnika Imotski. Tijekom tog razdoblja značajno je povećan broj obrtnika, a razvijena je i manifestacija Dani obrtništva, koja okuplja obrtnike iz cijele Hrvatske.

Izabrana i četiri potpredsjednika

Na konstituirajućoj sjednici izabrano je i novo vodstvo Komore. Za potpredsjednike su imenovani Vilim Bujević iz Splita, Matko Pavlović iz Hvara, Mirko Tolić iz Imotskog i Tomislav Škarica iz Omiša. Obrtničku komoru Splitsko-dalmatinske županije u Skupštini Hrvatske obrtničke komore predstavljat će Hrvoje Biošić, Vilim Bujević, Ivica Ćudina, Mirko Tolić, Ante Tolić i Tomislav Škarica.