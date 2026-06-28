Hrvatsku prži toplinski val

Hrvatsku je zahvatio vrhunac toplinskog vala, a u većem dijelu zemlje živa se u termometru danas penjala iznad 35 stupnjeva. Današnji rekorder bio je Knin s izmjerenih 39 stupnjeva, a meteorolog Krunoslav Mikec najavio je da će se ekstremne vrućine zadržati još početkom tjedna, dok promjena stiže u srijedu.

"Bit će mnogo energije za razvoj nevremena"

Gostujući na HTV-u, Mikec je rekao da će 1. srpnja početi prestanak iznimnih vrućina, no upozorio je da će promjenu vremena vjerojatno pratiti i vrlo burni atmosferski procesi.

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"Od srijede nadalje temperatura će se sniziti. Ne radi se o osvježenju koje bi donijelo ispodprosječne vrijednosti, nego o temperaturama primjerenijima početku srpnja. U procesu promjene vremena moguća su i nevremena", rekao je Mikec.

Meteorolog je objasnio da će zbog snažno zagrijane atmosfere biti mnogo energije za razvoj grmljavinskih nevremena, ponajprije u unutrašnjosti zemlje u srijedu poslijepodne i navečer, ali ponegdje i na moru. Govoreći o klimatskim promjenama, istaknuo je kako su sve češći, dugotrajniji i izraženiji toplinski valovi ono na što znanstvenici već godinama upozoravaju.

"Nije isključeno da će i kod nas biti srušeni temperaturni rekordi"

"Rušeni su temperaturni rekordi na brojnim mjestima u Europi. Kod nas još nisu, osim ponegdje, iako nije isključeno da će biti oboreni rekordi za lipanj. To je nešto s čime ćemo, čini se, morati živjeti i u sadašnjosti i u budućnosti", poručio je.

Objasnio je i zašto su najviše temperature proteklih dana zabilježene u zapadnoj i srednjoj Europi, gdje se nad Francuskom, Velikom Britanijom, zemljama Beneluksa, a potom Njemačkom, Austrijom i Poljskom zadržavao najtopliji zrak pristigao sa sjevera Afrike. Kako se anticiklona pomiče prema istoku, dio tog vrlo toplog zraka do kraja lipnja zahvatit će i Panonsku nizinu te Balkan.

"Moguće je da ćemo i u Hrvatskoj dosegnuti oko 40 Celzijevih stupnjeva, ponajprije u Zagorju i Slavoniji", rekao je Mikec.

Mora i rijeke na ekstremnim temperaturama

Upozorio je i na vrlo visoke temperature mora i rijeka. Temperatura mora na sjevernom Jadranu doseže i 28 stupnjeva, a slične vrijednosti bilježe i pojedine rijeke, poput Korane, Kupe i Dunava.

"To je važno zbog organizama koji u njima žive, ali utječe i na vremenske prilike jer povećava isparavanje i količinu vlage u zraku, što uz veliku energiju u atmosferi pogoduje razvoju grmljavinskih nevremena", objasnio je.

Prema trenutačnim prognozama, nakon osvježenja početkom srpnja temperature će uglavnom biti uobičajene za to doba godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost novog razdoblja vrućina.

"Ljeto se nastavlja. Koliko će toplinski valovi biti izraženi, teško je reći, ali povratak vrućina je izgledan", zaključio je Mikec.