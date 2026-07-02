Hrvatsku protiv Portugala čeka pakao u Torontu: Osjet topline ide do 42 °C, prijete i oluje

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u noći na petak (1 sat po hrvatskom vremenu) protiv Portugala ne čeka samo težak suparnik, nego i iznimno zahtjevni vremenski uvjeti. Utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva u Torontu igrat će se na temperaturi od oko 32 Celzijeva stupnja, dok će osjet topline dosezati čak 42 stupnja. Uz to, meteorolozi upozoravaju i na mogućnost grmljavinskih oluja.

Kanadske meteorološke službe izdale su žuta upozorenja zbog mogućeg nevremena između 13 i 22 sata po lokalnom vremenu. Budući da susret počinje u 19 sati, postoji mogućnost da bi grmljavinsko nevrijeme moglo utjecati na njegov tijek, upozoravaju portugalski mediji.

FIFA je za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo uvela posebne mjere za utakmice koje se igraju tijekom toplinskih valova. Na svim stadionima na otvorenom postavljene su klimatizirane klupe za stručne stožere i pričuvne igrače, a osigurani su voda i elektrolitni napici, led, rashladni ručnici, ventilatori, raspršivači maglice i dodatni hlad.

Iz FIFA-e navode da je raspored turnira izrađen nakon opsežne analize rizika od visokih temperatura za svaku lokaciju domaćina. Ipak, zasad nema naznaka da bi zbog vrućine neka utakmica mogla biti odgođena ili prekinuta.

Kod grmljavinskih oluja pravila su znatno stroža. Ako se munje zabilježe unutar radijusa od osam milja, odnosno približno 13 kilometara od stadiona, utakmica se prekida kako bi igrači, službene osobe i gledatelji mogli potražiti zaklon.

Loše vrijeme već je zamalo poremetilo pripreme portugalske reprezentacije. Zbog vrlo snažnih udara vjetra postojala je bojazan da se trening momčadi pod vodstvom izbornika Roberta Martíneza neće moći održati. Vjetar se ipak na vrijeme smirio pa je trening odrađen prema planu.

Statistika međusobnih dvoboja također je na strani Portugalaca. U deset dosadašnjih susreta Portugal je ostvario sedam pobjeda, dva su dvoboja završila bez pobjednika, dok je Hrvatska slavila samo jednom, i to u prijateljskoj utakmici 2024. godine.