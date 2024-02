HRVATSKU POHARALA EUROSONG GROZNICA Baby Lasagna nezaustavljivo raste na kladionicama: Skoro je najveći favorit za pobjedu!

Sjajna vijesti nižu se za hrvatskog predstavnika na Euroviziji. Baby Lasagna u Švedskoj će predstavljali Hrvatsku, a prema kladionicama se nalazi na drugom mjestu i sve je bliže prvoplasiranoj Ukrajini.

Lasagni je na društvenoj mreži X čestitala i Anna Katarina Boda, veleposlanica Švedske u Republici Hrvatskoj Ona je objavila nekoliko fotografija s natjecanja, a među njima je i ona na kojoj razgovara s pobjednikom Dore.

Dobro došli u Malmö 🇸🇪 na #Eurovision2024 #BabyLasagna 🤗. Thank you @hrtvijesti and #Dora2024 contestants for an amazing show!💃🏽🕺🎶 pic.twitter.com/GWDBUhkGSY

— Amb Anna Boda 🇸🇪 (@SweAmbCro) February 26, 2024