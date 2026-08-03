Hrvatsku čeka godina sporta: Država daje 11 milijuna eura, stižu reli, gliseri i svjetska prvenstva

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u 2027. godini, ukupne vrijednosti 4,1 milijun eura. Cilj poziva je pružiti financijsku potporu organizatorima velikih međunarodnih natjecanja, ali i dodatno promovirati Hrvatsku kao prepoznatljivu sportsku i turističku destinaciju.

Za velika natjecanja ukupno 11 milijuna eura

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je kako međunarodna sportska natjecanja imaju znatno širu vrijednost od samih sportskih rezultata.

"Nastavljamo s podrškom organizaciji međunarodnih sportskih natjecanja, koja imaju višestruku vrijednost, od popularizacije sporta i razvijanja sportskih vrijednosti pa do promocije Hrvatske kao sportske, ali i turističke destinacije", poručio je Glavina. Dodao je kako je tijekom mandata aktualne Vlade podržano oko 250 međunarodnih sportskih natjecanja, za što je izdvojeno gotovo 80 milijuna eura. Osim 4,1 milijun eura predviđenih ovim javnim pozivom, u državnom proračunu osigurana su sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja će se u Hrvatskoj održati tijekom 2027. godine. Ukupan planirani iznos za sva natjecanja doseže 11 milijuna eura.

U Hrvatsku stižu svjetska prvenstva i E1 Series

Među velikim sportskim događajima koji se očekuju iduće godine su svjetska prvenstva u reliju i utrci s preprekama, Sportske igre mladih te Svjetsko prvenstvo električnih glisera E1 Series. "Organizacijom ovakvih natjecanja nastavljamo razvijati Hrvatsku kao zemlju sporta i sportskog turizma", zaključio je ministar Glavina.

Objavljeni javni poziv trebao bi dodatno potaknuti dolazak velikih međunarodnih sportskih događaja, povećati vidljivost hrvatskog sporta te privući natjecatelje, posjetitelje i turiste iz brojnih zemalja.