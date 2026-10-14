Hrvatskoj prijete milijunske kazne, a u zemlju zakapamo 50 milijuna eura sirovina! Stručnjaci upozorili na dramatično stanje, spominje se i doživotni zatvor

Dok građani razvrstavaju otpad, Hrvatska se suočava s ozbiljnim problemima u sustavu gospodarenja otpadom. Milijuni eura uloženi su u postrojenja koja ne mogu normalno funkcionirati, vrijedne sirovine završavaju na odlagalištima, a investitori upozoravaju na birokratske prepreke. Istodobno se pripremaju strože kazne za teška kaznena djela protiv okoliša, uključujući novčane sankcije do 50 milijuna eura za pravne osobe.

Na ove je probleme upozoreno na drugom izdanju konferencije "Green Transition 2025 – 2030", održane u srijedu, 14. listopada, u Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije u Krapini. Stručnjaci, predstavnici gospodarskog sektora, lokalne samouprave i pravne struke upozorili su da Hrvatska, unatoč velikim ulaganjima i europskim sredstvima, još uvijek nije uspostavila dovoljno učinkovit sustav gospodarenja otpadom.

Prema podacima predstavljenima na konferenciji, Hrvatska godišnje gubi više od 50 milijuna eura vrijednih sirovina koje bi se mogle ponovno iskoristiti. Istodobno se upozorava na moguće nove financijske posljedice neispunjavanja europskih obveza.

Milijuni eura uloženi u postrojenja, a ona ne mogu normalno raditi

Jedan od najupečatljivijih primjera dolazi upravo iz Dalmacije. U Čapuricama kod Trilja izgrađeno je postrojenje za anaerobnu fermentaciju vrijedno čak 17 milijuna eura, od čega je 13 milijuna osigurano iz europskih sredstava. Međutim, prema upozorenjima iznesenima na konferenciji, postrojenje nema odgovarajuće tržište na koje bi moglo plasirati svoj proizvod.

Slični problemi prate i bioplinsko postrojenje te kompostanu ukupne vrijednosti 10 milijuna eura, od čega je šest milijuna financirano novcem Europske unije. Ti kapaciteti, kako je istaknuto, ostaju neiskorišteni. Lana Krišto iz Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom (HUGO) posebno je upozorila na dugotrajno čekanje propisa koji bi trebali omogućiti normalno funkcioniranje takvih sustava.

"Već više od tri i pol godine čekamo Pravilnik o nusproizvodima, iako je zakonski rok bio tri mjeseca. Čak 50 posto gradova i općina u Hrvatskoj uopće ne sakuplja biootpad, a u onom što se sakupi pronalazimo sve – od WC školjki do plinskih boca! Političari nemaju hrabrosti reći istinu: bez modernih energana i spalionica, mi europske ciljeve nećemo ostvariti", upozorila je Krišto.

Takva situacija otvara pitanje opravdanosti velikih infrastrukturnih ulaganja ako istodobno ne postoji odgovarajući regulatorni okvir koji omogućuje njihovo korištenje.

Slučaj Poznanovec: 13.200 tona otpada i sanacija od 11,7 milijuna eura

Posebnu pozornost izazvao je slučaj bivše tvornice Inkop u Poznanovcu, na području Općine Bedekovčina.

Prema informacijama iznesenima na konferenciji, ondje se nakupilo oko 10.000 tona otpada i dodatnih 3.200 tona plastike. Upozoreno je da su dozvole još 2019. godine izdane tvrtki koja, prema iznesenim tvrdnjama, nije raspolagala odgovarajućim strojevima ni potrebnim protupožarnim uvjetima.

Mještani su godinama upozoravali na problem, a prema konferencijskom priopćenju nezakonito odlaganje trajalo je šest godina, sve do uključivanja USKOK-a i DORH-a u veljači. Načelnik Općine Bedekovčina Željko Odak upozorio je na financijske posljedice koje bi sada mogla snositi lokalna samouprava.

"Prihvaćena ponuda za sanaciju skočila je na 11,7 milijuna eura pa slučaj mora ići na Vladu RH. Najapsurdnije je da se nas kao lokalnu samoupravu, koja se godinama borila protiv toga, sada sili da iz proračuna sufinanciramo 10 do 15 posto sanacije tuđeg kriminala!", poručio je Odak. To znači da bi dio troška sanacije mogao pasti na lokalni proračun, iako općinske vlasti tvrde da su godinama pokušavale spriječiti takvo postupanje.

Ekocid ulazi u Kazneni zakon: Stroge zatvorske kazne i do 50 milijuna eura za pravne osobe

Jedna od najvažnijih tema konferencije bila je i najavljena promjena hrvatskog kaznenog zakonodavstva. Marija Pujo Tadić, specijalna savjetnica za klimatsku akciju i predsjednica IICA-e, istaknula je da se Hrvatska priprema za znatno strože kažnjavanje najtežih oblika uništavanja okoliša.

Govoreći o predloženim izmjenama, navela je kazne od deset godina do doživotnog zatvora, novčane sankcije do 50 milijuna eura i nezastarijevanje kaznenog progona. "Posljedice teškog uništenja okoliša protežu se u daleku budućnost i na mlade generacije, pa za njih nema zastare", poručila je Pujo Tadić.

Ipak, važno je razjasniti pravni okvir. Prema izvješću saborskog Odbora za pravosuđe od 16. rujna 2026., prijedlog za osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, odnosno ekocid, predviđa deset godina zatvora ili dugotrajni zatvor, uz nezastarijevanje. Uvođenje doživotnog zatvora dio je šireg paketa kaznenopravnih izmjena, a nije riječ o već važećoj kazni za ekocid. Ministarstvo pravosuđa ujedno je najavilo povećanje najveće novčane kazne za pravne osobe na 50 milijuna eura.

Građani odvajaju otpad, a onda gledaju kako sve završava na istoj hrpi

Velike kritike izrečene su i na račun postojećeg sustava odvajanja otpada. Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada smatra da postoji ozbiljan problem između onoga što se od građana traži i onoga što se događa nakon što se otpad prikupi.

"Odvajanje otpada u Hrvatskoj je u nekim segmentima skupa farsa. Građani odvajaju, a onda gledamo snimke kako isti taj otpad u kamionima završava na istoj hrpi ili se povlači po skladištima jer ga nitko ne želi otkupiti", upozorio je Pavlović. Prema podacima koje je iznio Marko List iz tvrtke Consultare, više od 51 posto otpada u Hrvatskoj i dalje završava izravno na odlagalištima.

Kao ključne probleme naveo je nedostatak sortirnica, kompostana i razvijenog tržišta sekundarnih sirovina.

"Preko 51 posto otpada i dalje bacamo izravno na odlagališta jer nemamo sortirnice, kompostane niti razvijeno tržište sekundarnih sirovina. Diljem Hrvatske nalazi se oko 25.000 divljih odlagališta s više od pet kubičnih metara komunalnog otpada!", upozorio je List. Takvo stanje, prema sudionicima konferencije, stvara dodatne troškove za gradove, općine i građane, a vrijedni materijali koji bi mogli ponovno ući u proizvodnju nepovratno se gube.

Investitori odustaju: "Nekima je jeftinije platiti kaznu nego prolaziti administrativni pakao"

Osim infrastrukture, veliki problem predstavlja i administracija. Odvjetnica Ajna Mujević upozorila je na višegodišnje čekanje dozvola i pravnu nesigurnost koja prati investicije u gospodarenje otpadom.

Kao moguće rješenje predložila je preuzimanje austrijskog modela "one-stop shop", odnosno uspostavljanje jedinstvenog ureda koji bi investitorima omogućio rješavanje potrebnih administrativnih postupaka na jednom mjestu. Na poteškoće pri korištenju europskih sredstava upozorila je i Ana-Marija Špicnagel iz IPS Konzaltinga.

Prema njezinim riječima, indikativni plan objave europskih natječaja mijenja se nekoliko puta godišnje, što dodatno otežava poslovno planiranje. "Prijava na EU fondove pretvorila se u takvo mrcvarenje da je nekim poduzetnicima jednostavnije i jeftinije platiti kaznu za zagađenje nego ulaziti u administrativni pakao", istaknula je Špicnagel.

Sudionici konferencije upozorili su da takva nepredvidivost može obeshrabriti privatna ulaganja, bez kojih javni sektor teško može samostalno osigurati potrebnu infrastrukturu.

Oštre kritike HEP-u: "Koče građane koji žele proizvoditi vlastitu struju"

Problemi zelene tranzicije, upozoreno je, ne završavaju na gospodarenju otpadom. Ivan Zoković Cole, stručnjak za energetske zajednice, otvoreno je kritizirao način funkcioniranja sustava distribucije električne energije.

"Sustav distribucije (HEP) birokratskim procedurama svjesno ili nesvjesno usporava procese štiteći vlastiti monopol na tržištu i kočeći građane da sami proizvode svoju struju", ustvrdio je Zoković Cole. Njegova se kritika odnosi na administrativne prepreke s kojima se suočavaju građani i energetske zajednice koje žele ulagati u vlastitu proizvodnju električne energije.

Riječ je o tvrdnjama iznesenima na konferenciji, a u dostavljenom priopćenju nije navedeno očitovanje HEP-a.

Europa se oslobađa ruskog plina, ali postaje ovisna o Kini

O geopolitičkoj dimenziji zelene tranzicije govorila je Ana Lovrinović, operativna direktorica Centra Zlata.

Upozorila je da europska energetska politika, unatoč nastojanjima da smanji ovisnost o ruskom plinu, stvara nove strateške rizike. "Micanjem od ovisnosti o ruskom plinu, Europa je nesvjesno pala na koljena pred kineskim sirovinama jer Kina kontrolira preko 80 posto svjetske prerade rijetkih metala bez kojih nema solara ni električnih vozila", istaknula je Lovrinović.

Njezino upozorenje odnosi se na ovisnost europske industrije o uvozu sirovina i prerađenih materijala potrebnih za proizvodnju tehnologija koje se koriste u energetskoj tranziciji. Time pitanje zelene tranzicije postaje ne samo ekološko i gospodarsko, nego i strateško pitanje buduće konkurentnosti Europe.

"Stvorili smo čudnovatog kljunaša": Bez industrije nema kružnog gospodarstva

Predsjednik HGK – Županijske komore Krapina Anđelko Švaljek naglasio je da sustav gospodarenja otpadom ne može funkcionirati bez razvijene prerađivačke industrije. "Sustav koji smo stvorili je 'čudnovati kljunaš' jer smo ignorirali osigurano deponiranje i energetsku oporabu. U Zagorju imamo industrijska rješenja za staklo u Vetropacku, papir, plastiku i tekstil, i na tome moramo graditi sustav", poručio je Švaljek.

Njegova je poruka da se odvojeno prikupljanje otpada mora povezati s njegovom stvarnom preradom i ponovnim korištenjem, umjesto da razvrstani materijali ostaju u skladištima ili završavaju na odlagalištima.

Brojke koje pokazuju koliko Hrvatska zaostaje za europskim prosjekom

Na konferenciji je predstavljen i analitički pregled hrvatskog sustava gospodarenja otpadom i korištenja resursa u usporedbi s Europskom unijom.

Prema podacima navedenima u konferencijskim materijalima, slika izgleda ovako:

Pokazatelj Hrvatska Prosjek EU-a Navedeni cilj do 2030. Odlaganje otpada 56 % 23 % Ispod 10 % Recikliranje otpada 34 % 48 % 60 % Kružno korištenje materijala 5,7 % 11,5 % 23 % Godišnja količina komunalnog otpada po stanovniku 474 kg 527 kg Smanjenje Obnovljivi izvori u transportu 7,1 % 10,2 % 29 % Divlja odlagališta Oko 25.000 — Sanacija

Podaci i ciljne vrijednosti preneseni su iz materijala organizatora konferencije. Nisu svi pokazatelji neovisno potvrđeni niti su sve navedene ciljne vrijednosti nužno izravno usporedive s obvezujućim ciljevima EU-a.

Organizatori su upozorili i na raniji financijski presedan povezan s neispunjavanjem europskih obveza, navodeći iznos od 1,5 milijuna eura te dodatnih 6.500 eura dnevno. Prema njihovoj procjeni, gubitak sirovina zbog nedovoljno razvijenog sustava recikliranja premašuje 50 milijuna eura godišnje. Posebno je zabrinjavajući podatak o približno 25.000 divljih odlagališta, čija bi sanacija predstavljala znatno opterećenje za lokalne proračune.

Hrvatska mora odlučiti što će s otpadom koji građani svakodnevno odvajaju

Poruke s konferencije pokazale su da zelena tranzicija ne može ovisiti isključivo o spremnosti građana da razvrstavaju otpad. Bez odgovarajućih postrojenja, dozvola, industrijskih kapaciteta, uređenog tržišta sekundarnih sirovina i predvidivih administrativnih postupaka, sustav teško može postići zacrtane rezultate.

Sudionici su pritom upozorili na paradoks u kojem se istodobno najavljuju drastično strože kazne za uništavanje okoliša, dok pojedina postrojenja financirana milijunima europskih sredstava ne mogu ostvariti svoju namjenu. Konferenciju je moderirao Kornat Vilović, urednik emisije "Zelena linija" na HRT-u, a skup su uvodno podržali Denis Ranogajec iz Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije, zamjenik gradonačelnika Krapine Ivica Hršak te županijska pročelnica Sanja Mihovilić.

Zaključna poruka sudionika bila je da se hrvatska zelena tranzicija mora pomaknuti od administrativnih zahtjeva i deklarativnih ciljeva prema konkretnim infrastrukturnim i gospodarskim rješenjima.

Jer dok se raspravlja o novim pravilima i kaznama, milijuni eura vrijednih resursa, prema upozorenjima iznesenima u Krapini, i dalje završavaju pod zemljom.