Hrvatskoj izručena žena osuđena zbog jednog od najpoznatijih naručenih ubojstava

Hrvatskoj je iz SAD-a izručena Ana Pečaver Lesić (51), koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u naručenom ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice 1995. godine, doznaje Burin.

Ana Pečaver Lesić je više od dva desetljeća živjela u Sjedinjenim Državama. Prema pisanju Burina, dosadašnji pokušaji njezina izručenja Hrvatskoj bili su bezuspješni, a zasad nije poznato ni zašto su američke vlasti sada promijenile odluku.

Zajedno s ocem Marijom Pečaverom osuđena je u odsutnosti zbog sudjelovanja u jednom od najpoznatijih naručenih ubojstava na riječkom području.

Bogati povratnik iz Švedske Ljubomir Novak, ubijen je 27. prosinca 1995. na obalnoj cesti između Crikvenice i Selca dok je trčao sa suprugom Snježanom Novak, navodno ljubavnicom Marija Pečavera. Iz zasjede ga je sačmaricom upucao plaćeni ubojica Damir Perasz. Prema pravomoćno utvrđenim činjenicama, Novakova supruga sudjelovala je u pripremi njegova ubojstva, prenosi Dnevnik.hr.

Policiji su trebale godine da rekonstruira čitavu skupinu povezanu sa zločinom. Burin navodi da je tek 2002. godine, uz pomoć ubačenog policijskog pouzdanika, razotkrivena šira mreža od petero ljudi.

Na prvom suđenju osuđeni su Snježana Novak, Krešimir Luketić i Damir Perasz. Novak i Luketić dobili su po 15, a Perasz 20 godina zatvora.

Preokret na suđenju

Ključni obrat uslijedio je posljednjeg dana prvog suđenja, kada je Luketić progovorio o još dvoje ljudi povezanih sa zločinom. Ispričao je da ga je Ana Pečaver najprije pokušala nagovoriti da ubije Novaka. Kada je odbio, zatražila je da pronađe nekoga tko će izvršiti ubojstvo. Tako je u plan uključen Damir Perasz.

Luketić je kao glavnog organizatora likvidacije označio Marija Pečavera, koji je, smislio način ubojstva i odredio mjesto na kojem će Novak biti dočekan u zasjedi. Mario i Ana Pečaver potom su otišli u inozemstvo, a hrvatsko pravosuđe oboje je osudilo u odsutnosti.

Mario Pečaver uhićen je 2023. godine u međunarodnoj zračnoj luci Tocumen u Panami. Ondje se koristio imenom Slavijo Skočić, a za njim je bila raspisana međunarodna tjeralica.

U Hrvatskoj je ranije pravomoćno osuđen na 15 godina zatvora zbog poticanja na ubojstvo iz koristoljublja. Nakon izručenja zatražio je novo suđenje jer mu je prvotno bilo suđeno u odsutnosti.

Županijski sud u Rijeci u ponovljenom ga je postupku u lipnju 2025. ponovno osudio na 15 godina zatvora, zaključivši da se ključne činjenice na kojima se temeljila prvotna presuda nisu promijenile.

Izručena i kći Ana

Burin piše da bi Ana Pečaver Lesić, nakon provođenja propisane procedure, trebala biti upućena na izdržavanje zatvorske kazne koja joj je izrečena u odsutnosti. Budući da je i njoj suđeno u odsutnosti, moguće je da će zatražiti obnovu postupka i novo suđenje, kao što je učinio i njezin otac. Pečaver Lesić godinama tvrdi da nije kriva.

I dok se njezin otac dugo skrivao, hrvatske vlasti su pak znale gdje se nalazi Ana Pečaver Lesić. Navodno je bila poznata i njezina adresa u SAD-u, no pokušaji da bude izručena da bude izručena Hrvatskoj ipak nisu uspjeli.