Hrvatskog planinara ugrizla zmija, dignut je helikopeter

Planinar je dio dramatične akcije snimio mobitelom, a video je naknadno objavio na TikToku. Spašavanje je završilo njegovim prijevozom u Univerzitetski klinički centar Ljubljana, piše slovenski N1.

Incident se dogodio u subotu, nekoliko minuta nakon podneva, na području ispod Ojstrice, u blizini Kocbekova doma.



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Zmija je planinara ugrizla u prst, nakon čega je pozvao pomoć. Prema objavi koju je podijelio na društvenim mrežama, radilo se o riđovki, no službena potvrda vrste zmije nije navedena.