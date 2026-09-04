Hrvatskog državljanina uhitili u Srbiji! Tražio ga Interpol Zagreb zbog iznude

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije objavilo je kako je uhićen državljanin Republike Hrvatske za kojim je bila raspisana međunarodna tjeralica Interpola Zagreb...
- Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Kriminalističko-obavještajne službe, u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Jagodina, locirali su i uhitili N. A. A. (1985.), državljanina Republike Hrvatske - navode u svojem priopćenju iz MUP-a Srbije.
Po fotografijama je vidljivo kako su po njega došli pod teškim naoružanjem.
Za njim je Interpol Zagreb raspisao međunarodnu tjeralicu zbog kaznenog djela iznude, prenosi 24 sata.
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