Hrvatskog državljanina uhitili u Srbiji! Tražio ga Interpol Zagreb zbog iznude

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije objavilo je kako je uhićen državljanin Republike Hrvatske za kojim je bila raspisana međunarodna tjeralica Interpola Zagreb...

- Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Kriminalističko-obavještajne službe, u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Jagodina, locirali su i uhitili N. A. A. (1985.), državljanina Republike Hrvatske - navode u svojem priopćenju iz MUP-a Srbije.

Po fotografijama je vidljivo kako su po njega došli pod teškim naoružanjem.

Za njim je Interpol Zagreb raspisao međunarodnu tjeralicu zbog kaznenog djela iznude, prenosi 24 sata.