Hrvatsko more među najčišćima u Europi, ali jedan detalj na ljestvici mogao bi iznenaditi mnoge

Hrvatska se ponovno svrstala među europske zemlje s vrlo kvalitetnim morem za kupanje. Prema podacima Europske agencije za okoliš za 2025. godinu, čak 87,6 posto hrvatskih obalnih voda ocijenjeno je kao voda izvrsne kvalitete. Riječ je o rezultatu kojim se Hrvatska nalazi u gornjem dijelu europske ljestvice, ispred brojnih popularnih turističkih država poput Francuske, Nizozemske, Švedske i Irske.

Hrvatska gotovo izjednačena s prosjekom EU

Prosjek Europske unije iznosi 88 posto, što znači da je Hrvatska od njega niža za svega 0,4 postotna boda. Iako se nalazi neznatno ispod europskog prosjeka, rezultat od 87,6 posto potvrđuje visoku kvalitetu hrvatskog mora i njegovu važnost za domaći turizam. Neposredno ispred Hrvatske nalazi se Njemačka s 87,8 posto, dok je Latvija zabilježila 87,9 posto obalnih voda izvrsne kvalitete.

Na samom vrhu ljestvice nalaze se Cipar, Litva i Slovenija. U tim je državama svih 100 posto analiziranih obalnih voda za kupanje dobilo ocjenu izvrsne kvalitete. Slijede Grčka s 97,1 posto, Bugarska s 96,7 posto te Danska s 92,1 posto. Među velikim mediteranskim turističkim zemljama Španjolska ima 91,2 posto, dok su Italija i Portugal na 90,1 posto.

Hrvatska ostavila brojne države daleko iza sebe

Hrvatski rezultat znatno je bolji od onoga u Francuskoj, gdje je 76,4 posto obalnih voda ocijenjeno izvrsnim, kao i u Nizozemskoj, koja bilježi 75 posto. Na začelju prikazane ljestvice nalaze se Finska s 55,1 posto, Estonija s 40 posto i Albanija sa samo 15,9 posto obalnih voda izvrsne kvalitete.

Podaci još jednom pokazuju da je čisto more jedan od najvećih hrvatskih prirodnih i turističkih aduta, ali i vrijednost koju je potrebno trajno štititi.