Hrvatskim tvrtkama otvaraju se vrata tržišta od čak 1,45 milijardi ljudi: Evo tko bi mogao najviše profitirati

Mogućnosti ulaska na indijsko tržište, pronalaženje poslovnih partnera i specifičnosti poslovnog okruženja kao i očekivane koristi ratifikacije Sporazuma o slobodnoj trgovini s Indijom teme su koje su u Hrvatskoj gospodarskoj komori okupile 25 hrvatskih tvrtki na Briefingu o indijskom tržištu.

"Okupili smo trideset predstavnika tvrtki iz širokog raspona gospodarskih sektora, uključujući željezničku i prometnu tehnologiju, ICT i napredne tehnologije, farmaceutsku i kemijsku industriju, drvoprerađivačku industriju te prehrambeni i poljoprivredni sektor. Briefingom pomažemo hrvatskim tvrtkama u povezivanju s indijskim partnerima i pronalaženju konkretnih poslovnih prilika na indijskom tržištu. Informacije će također pomoći tvrtkama u pripremi za planirano gospodarsko izaslanstvo Hrvatske u Indiju početkom 2027. godine. Osnažujemo hrvatske tvrtke da budu spremne iskoristiti ogromnu priliku ratifikacije sporazuma kojim se olakšava pristup tržištu od 1,45 milijardi stanovnika", pojasnila je potpredsjednica HGK Marina Rožić.

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU i Indije zaključen je u siječnju ove godine. Sporazum omogućuje znatno smanjenje carina, čime se očekuje snažan rast izvoza EU-a u Indiju i godišnje uštede od oko 4 milijarde eura. Primjerice, carine na automobile padaju sa 110 na 10 posto s ukidanjem u potpunosti za dijelove automobila nakon pet do deset godina. Carine na vina smanjit će se sa 150 na 75 posto pri stupanju na snagu, uz postupno smanjivanje do razine od 20 posto, carine na maslinovo ulje smanjit će se s 45 na 0 posto tijekom pet godina. EU poduzeća dobit će i povlašteni pristup indijskom tržištu usluga, posebno u financijskim uslugama i pomorskom prometu.

"Sporazum o slobodnoj trgovini pruža Hrvatskoj i Indiji značajne mogućnosti za proširenje postojeće bilateralne trgovine i otvaranje novih poslovnih prilika. Tehnološka stručnost Hrvatske te gospodarska snaga, stručni potencijali i dinamično tržište Indije komplementarne su prednosti koje mogu pridonijeti produbljivanju gospodarskih veza. Osim liberalizacije trgovine, sporazum će pomoći u uklanjanju postojećih prepreka, poticanju ulaganja i stvaranju temelja za snažnije, otpornije i obostrano korisno gospodarsko partnerstvo", rekao je Arun Goel, veleposlanik Republike Indije u Republici Hrvatskoj.

Odlazak hrvatskog gospodarskog izaslanstva u Indiju u prvom kvartalu 2027. planira se organizirati u pratnji visokog izaslanstva Vlade RH. Informacije s briefinga važne su za tvrtke koje razmatraju sudjelovanje u izaslanstvu, bilo da već posluju s Indijom ili tek razmatraju ulazak na to tržište.

"Indija je tržište iznimnog potencijala za tvrtku Orqa, što potvrđuje uspješna suradnja s indijskim tvrtkama iz sektora dronova, brojne demonstracije krajnjim korisnicima te plan uspostave lokalne proizvodnje do kraja godine. Sporazum o slobodnoj trgovini osnažit će našu konkurentnost, a od delegacije očekujemo nova partnerstva radi daljnjeg pozicioniranja na ovom tržištu", rekao je voditelj ključnih kupaca u tvrtki Orqa, Antonio Marić.

Tvrtka Altpro prisutna je u Indiji zadnjih deset godina gdje sudjeluje u projektima indijskih željeznica, koje predstavljaju jednu od najvećih i najprometnijih mreža na svijetu, a zbog svojih kapaciteta i velik izazov za sve proizvođače željezničke opreme.

"Veličina tržišta uvjetuje i prioritete, tako da danas govorimo o konstantnoj modernizaciji tamošnje željezničke mreže uz upotrebu najmodernijih tehnologija. Zajedno sa našim lokalnim partnerom isporučujemo sigurnosne sustave koji zadovoljavaju najviše propisane sigurnosne standarde i rješavamo opširne administrativne i regulatorne zahtjeve. Tijekom ovog desetljeća stekli smo status najboljeg hrvatskog izvoznika na to tržište. Ratifikacija Sporazuma o slobodnoj trgovini uvodit će se postupno, a mi pozdravljamo skidanje administrativnih barijera i smanjenje troškova prilikom uvoza elektroničke opreme čiji smo proizvođači, jer to znači da će za krajnjeg korisnika dostupnost biti veća uz nižu cijenu", rekao je Mislav Kraljević, direktor poslovne strategije u Altpro.

Robna razmjena između Hrvatske i Indije u 2025. godini dosegnula je gotovo 277 milijuna USD, s vrijednošću izvoza od 43,1 milijun USD, što je povećanje od više od 40 posto u odnosu na 2024. godinu, dok je uvoz porastao za gotovo 11 posto i iznosio više od 233 milijuna USD. U prvih sedam mjeseci ove godine vidljiv je nastavak rasta uvoza, koji je dosegnuo 157,1 milijun USD, izvoz u Indiju iznosio je 26,6 milijuna USD, a ukupna robna razmjena u promatranom razdoblju iznosila je 183,7 milijuna USD. Prošle je godine izdano 15.400 novih dozvola za boravak i rad u RH za radnike iz Indije.