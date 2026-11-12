Hrvatskih navijača transparentom odali počast Kristianu Josipu Perišu na Wembleyju

Hrvatski navijači na legendarnom Wembleyju u Londonu uputili su snažnu poruku koja je nadmašila sportsko rivalstvo. Uoči utakmice Hrvatske i Engleske na tribinama su razvili transparent posvećen Kristianu Josipu Perišu, 32-godišnjem bivšem atletičaru i kineziologu čija je tragična smrt u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan potresla hrvatsku javnost.

Na transparentu je bilo ispisano njegovo ime, „Kristijan”, uz dva crvena srca i poruku koja nosi posebno značenje:

„Ako možeš – moraš, za one koji ne mogu.”

Poruka koja je obilježila njegov život

Riječ je o riječima koje je Periš svojedobno izgovorio tijekom gostovanja u emisiji „Nova vizura”, govoreći o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti.

Kao diplomirani kineziolog, bivši atletičar i trener, Periš je dio svojeg profesionalnog djelovanja posvetio upravo radu s osobama s invaliditetom, među kojima su bile i osobe s cerebralnom paralizom te autizmom.

Njegova poruka, kojom je naglašavao važnost solidarnosti i pružanja prilike onima kojima je podrška najpotrebnija, sada je dobila novo značenje.

Hrvatski navijači odlučili su je istaknuti na jednom od najpoznatijih nogometnih stadiona na svijetu, odajući tako počast njegovu životu i radu.