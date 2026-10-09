Hrvatski zatvori pucaju po šavovima: Splitski zatvor popunjen 151 posto, zatvorenici se žale na vlagu, plijesan i nedostatak liječnika

Hrvatski zatvorski sustav suočava se s ozbiljnim problemom prenapučenosti, a pojedini zatvori imaju čak dvostruko više zatvorenika nego što je predviđeno njihovim kapacitetima. Hrvatski helsinški odbor (HHO) upozorava da nedostatak prostora za sobom povlači niz drugih problema, od loših higijenskih uvjeta do otežane zdravstvene skrbi. Među preopterećenim ustanovama je i splitski zatvor, čija je popunjenost krajem 2025. iznosila 151 posto.

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava ponovno je upozorio na uvjete u kojima borave osobe lišene slobode. Prema njihovim navodima, broj pritužbi zatvorenika raste, a najčešće se odnose na premalo prostora, higijenu, dostupnost liječnika i postupanje pojedinih zatvorskih službenika.

U HHO-u smatraju da se problem ne može riješiti samo povećanjem smještajnih kapaciteta. Pozivaju na češću primjenu alternativnih sankcija, uvjetnog otpusta i drugih zakonskih mogućnosti kojima bi se smanjio pritisak na zatvorski sustav.

Splitski zatvor popunjen 151 posto, u Osijeku stanje još teže

Razmjere problema pokazuju podaci iz posljednjeg izvješća pučke pravobraniteljice.

Na kraju 2025. godine hrvatski zatvori i kaznionice bili su popunjeni 126 posto, što znači da je u njima boravilo čak 1033 ljudi više nego što su postojeći smještajni kapaciteti predviđali.

U zatvorenim uvjetima izvršavanja kazne situacija je bila još nepovoljnija, s popunjenošću od 142 posto.

Najveće opterećenje zabilježeno je u osječkom zatvoru, gdje je popunjenost dosegnula 205 posto. Slijede Karlovac sa 195 posto, Varaždin sa 191 posto, Zadar sa 188 posto, Dubrovnik sa 184 posto i Zagreb sa 180 posto.

U Rijeci je popunjenost iznosila 159 posto, a u Splitu 151 posto.

Da je riječ o ozbiljnom problemu, potvrđuju i podaci Vijeća Europe. Prema stanju s početka 2025. godine, Hrvatska je imala 123 zatvorenika na svakih 100 raspoloživih mjesta, zbog čega je svrstana među europske države s izraženom prenapučenošću zatvorskog sustava.

Gotovo polovica zatvorenika nalazi se u istražnom zatvoru

Jedan od razloga velikog pritiska na zatvorske kapacitete jest i visok udio osoba kojima je određen istražni zatvor.

Prema podacima pučke pravobraniteljice, krajem prošle godine istražni zatvorenici činili su 41 posto ukupnog broja osoba smještenih u zatvorima i kaznionicama.

Tijekom 2025. kroz hrvatski zatvorski sustav prošlo je ukupno 16.797 osoba.

Na potrebu šire primjene mjera koje mogu zamijeniti zatvaranje Hrvatsku su ranije upozoravala i europska tijela. Europski odbor za sprečavanje mučenja nakon posjeta 2022. godine posebno je istaknuo probleme u istražnim zatvorima i zatvorenim odjelima.

Među preporukama bile su veća primjena alternativnih sankcija, elektroničkog nadzora i probacije.

Pritužbe na plijesan, nametnike i dugo čekanje liječnika

HHO upozorava da prenapučenost nije samo pitanje broja kreveta i raspoloživih četvornih metara.

Prema pritužbama koje zaprima, zatvorenici se suočavaju s vlagom, plijesni, nedovoljnom ventilacijom, visokim temperaturama, nametnicima i nedostatkom osnovnih higijenskih potrepština.

Spominju se i sanitarni čvorovi u lošem stanju te tuševi bez pregrada, što dodatno narušava privatnost osoba koje ondje borave.

Velik dio pritužbi odnosi se na zdravstvenu skrb. Zatvorenici navode da dugo čekaju preglede liječnika, stomatologa i specijalista, dok HHO upozorava na nedovoljan broj zdravstvenih djelatnika, uključujući medicinske sestre i psihijatre.

Prijavljuju se i slučajevi navodnog vrijeđanja i omalovažavanja zatvorenika, rutinskog vezivanja tijekom prijevoza te sporog i neučinkovitog odgovaranja na pritužbe.

Važno je naglasiti da je riječ o navodima iz pritužbi koje zaprima HHO te da iz njih ne proizlazi kako je svaka pojedinačna tvrdnja neovisno potvrđena.

Europski sud već je presudio protiv Hrvatske zbog premalo prostora

Pitanje zatvorskih uvjeta u Hrvatskoj već je bilo predmet odlučivanja Europskog suda za ljudska prava.

U poznatom predmetu Muršić protiv Hrvatske Veliko vijeće suda utvrdilo je da manje od tri četvorna metra osobnog prostora po zatvoreniku u višekrevetnoj ćeliji stvara snažnu pretpostavku povrede zabrane nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja.

U tom je slučaju utvrđena povreda Europske konvencije zbog razdoblja od 27 uzastopnih dana tijekom kojih je zatvorenik u Bjelovaru raspolagao prostorom manjim od navedenog minimuma.

Takva sudska praksa dodatno naglašava obvezu države da osobama lišenima slobode osigura uvjete koji poštuju njihovo ljudsko dostojanstvo.

HHO traži češću primjenu alternativnih kazni

Hrvatski helsinški odbor smatra da je potrebno promijeniti pristup kažnjavanju u slučajevima u kojima zatvorska kazna nije nužna.

Predlažu da se za lakše prekršaje i kraće kazne, kada to dopuštaju zakonski uvjeti i procjena rizika, češće koriste mjere koje ne zahtijevaju smještaj u zatvor.

Posebno se zauzimaju za to da osobe s kaznama do godinu dana ne budu upućivane u ustanove u kojima nisu osigurani propisani uvjeti.

Za osuđenike koji izdržavaju kazne do dvije godine predlažu pravodobnu pojedinačnu procjenu mogućnosti uvjetnog otpusta ili blažeg oblika izvršavanja kazne nakon što odsluže najmanje polovicu kazne.

„Zatvaranje mora biti krajnja mjera, a ne automatski odgovor na lakša kaznena djela, prekršaje ili okolnosti u kojima se svrha sankcioniranja može ostvariti bez smještaja u prenapučenom zatvorskom sustavu”, poručuju iz HHO-a.

Kritike i na račun nadzora zatvorskog sustava

HHO je kritizirao i djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja, tvrdeći da on ne funkcionira dovoljno učinkovito u praksi.

Zatražili su veće i transparentnije uključivanje organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Nacionalni preventivni mehanizam djeluje pri instituciji pučke pravobraniteljice te provodi obilaske zatvora i drugih mjesta u kojima borave osobe lišene slobode. Upravo su nalazi tog nadzora jedan od izvora upozorenja na prenapučenost zatvorskog sustava.

Iz HHO-a zaključuju da manjak prostora, osoblja ili financijskih sredstava ne može biti opravdanje za uvjete koji bi mogli predstavljati nečovječno ili ponižavajuće postupanje.

Podaci o popunjenosti zatvora, uključujući onaj u Splitu, pokazuju da je problem znatno širi od pojedinačnih ustanova te otvaraju pitanje kako osigurati izvršavanje kazni uz poštovanje temeljnih ljudskih prava.