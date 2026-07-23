Hrvatski vratar s Cipra upozorava Hajduk: "Pafos je jedna od najboljih momčadi, ali ima i svojih slabosti"

Halo, Cipar... Biste li nam mogli malo opisati i predstaviti Pafos, reći pokoju o njemu uoči dvomeča s Hajdukom? Kakvi su uopće Bijelima tu izgledi, kako trebaju igrati, kakav je protivnik. Nekakve osnovne informacije bi pomogle...

Obratile su se tako Sportske novosti Mislavu Zadri (23), hrvatskom čuvaru mreže koji na Cipru brani boje Arisa iz Limassola, kluba iza kojeg je povijesno uspješna sezona. Javio nam se baš usred priprema za novu sezonu...

Kakav je onda taj Pafos, kakvi su Hajdukovi izgledi?

- Radi se o jednoj od najboljih ekipa na Cipru, što su posljednjih godina i pokazali. Pretprošle godine bili su prvaci, a mi smo bili drugi. Prošle sezone igrali su Ligu prvaka i ispali na gol-razliku, a to je, realno gledajući, veliki uspjeh za svaki klub. Odlična su ekipa s puno Brazilaca. Jako su dobri u tranziciji, s okomitim krilima... Baš ozbiljna i dobra ekipa.

Hoće li Bijelima pomoći savjeti Ivušića, Šarlije, mogu li biti skriveni aduti Hajduka?

- Pa, ekipa se dosta promijenila, ali principi kluba su uvijek isti. Sigurno znaju kako klub funkcionira i kakvi su tamo uvjeti. Na Cipru će biti jako vruće i to je uvijek, protiv svih, u startu Pafosova prednost. Pogotovo Ivušić, mislim, može puno pomoći jer on to sve zna. S 80% tih igrača on je igrao. Njima su ozlijeđena oba golmana po četiri mjeseca i tek su sada doveli novog čuvara mreže. To je kocka, vidjet ćemo hoće li im se isplatiti.

Kako Pafos uopće doživljava europska natjecanja, zna se da imaju zahtjevnog i ambicioznog gazdu...

- Sigurno će imati velike bonuse i premije, tako da je igračima to prioritet. Oni žele osvojiti i prvenstvo i kup, ali to je Cipar, a ovo je Europa u kojoj igraš protiv najboljih... Tako da, njima je sigurno prioritet dohvatiti europsku jesen. I da, imat će ih tko i motivirati, ha-ha.

Kako bi se po vama Hajduk trebao postaviti? Jeste li gledali Bijele protiv Žiline?

- Pogledao sam detaljnije sažetke protiv Žiline i, naravno, drago mi je da su prošli. Smatram da bi Hajduk protiv Pafosa trebao probati s nekim defanzivnijim i opreznijim pristupom i to odraditi preko tranzicija. Izađe li Hajduk gore u visoki pritisak, a Pafos ima jako brze i agilne napadače, tu bi moglo biti problema...

Ima li kod Pafosa razlike u izvedbama kod kuće i u gostima?

- Igrat će oni isto, ali to nije ekipa koja ima nešto previše navijača. Njima na domaćim utakmicama bude pet do deset tisuća ljudi maksimalno. Mislim da će imati problema na Poljudu zbog atmosfere, ali neće odustajati od svojih normi i uobičajenog plana.

Imaju li na Cipru uopće konkurencije?

- Prošle godine čak se Omonia prošetala prvenstvom, dok je Pafos bio odličan u Europi i onda mu je domaća liga patila. Kup su uzeli, ali su u prvenstvu završili četvrti, a to im nikako nije po volji. Ali, klub kao klub, apsolutni vrh - zaključio je Mislav Zadro, koji je za kraj poželio poslati jednu posebnu poruku.

- Želim Hajduku sreću protiv Pafosa i apsolutno bih volio da prođu dalje. Isto tako, neka je sa srećom svim hrvatskim predstavnicima u Europi ovog ljeta - poručio je Hrvat na privremenom radu na Cipru.